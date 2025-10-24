1 órája
Kéz a kézben jár a jótékonyság és a kézilabda
Jótékony szurkolók felajánlásait várják a zöld-fehérek. A Győri Audi ETO KC ebben az évben is meghirdeti a „Jó cselekedet a gyermekekért" című kampányt, amellyel az állami gondozásban nevelkedő gyermekeket támogatják.
A társadalmi felelősségvállalás jegyében már több sikeres akciót szervezett az Audi ETO. A győri klub november 8-án, a Storhamar elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés idejére szervez gyűjtést.
A kampányban a Győri Audi ETO KC a Lakásotthonok Lakóiért Közhasznú Alapítvánnyal működik együtt, hogy karácsony közeledtével szebbé tegye azoknak a gyermekeknek az ünnepét, akiknek a mindennapjai nélkülözik a család szerető közegét.
Tartós használati cikkeket vár az Audi ETO
November 8-án játékokat és tisztálkodó szereket is le lehet adni a BL-mérkőzés előtt, a gyűjtőponton az alábbiakat várják:
- labda
- tusfürdő
- sampon
- balzsam
- parfüm
- pelenka
- popsitörlő
- játékok
- édességek.
Természetesen csak olyan tárgyakat szabad ilyenkor leadni, amelyeket a felajánló is szívesen fogadna - a piperecikkekből a bontatlan csomagolású, a használati tárgyakból pedig a jó állapotban lévőknek van helye az adománydobozban.