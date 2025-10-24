Kéz a kézben jár a jótékonyság és a kézilabda

A társadalmi felelősségvállalás jegyében már több sikeres akciót szervezett az Audi ETO. A győri klub november 8-án, a Storhamar elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés idejére szervez gyűjtést.

Az Audi ETO nem először segít az állami gondozott gyerekeken.

A kampányban a Győri Audi ETO KC a Lakásotthonok Lakóiért Közhasznú Alapítvánnyal működik együtt, hogy karácsony közeledtével szebbé tegye azoknak a gyermekeknek az ünnepét, akiknek a mindennapjai nélkülözik a család szerető közegét.

Tartós használati cikkeket vár az Audi ETO

November 8-án játékokat és tisztálkodó szereket is le lehet adni a BL-mérkőzés előtt, a gyűjtőponton az alábbiakat várják:

labda

tusfürdő

sampon

balzsam

parfüm

pelenka

popsitörlő

játékok

édességek.

Természetesen csak olyan tárgyakat szabad ilyenkor leadni, amelyeket a felajánló is szívesen fogadna - a piperecikkekből a bontatlan csomagolású, a használati tárgyakból pedig a jó állapotban lévőknek van helye az adománydobozban.