Máshol is terem babér - Learatta munkája gyümölcsét az Audi ETO kézilabdázója

Meglehetősen sűrű a programja a Győri Audi ETO KC játékosainak. Per Johansson együttesének mind a magyar bajnokságban, mind pedig a BL-körökben helyt kell állnia, ezen a héten pedig a válogatott szereplésekre koncentrálnak.

Az Audi ETO játékosa a magánéletben is fegyelmezett, nemrég átvehette diplomáját.

Fotó: Krizsán Csaba

A győri zöld-fehérek jobbátlövője, Dione Housheer emellett magánéleti sikerről is beszámolhatott: átvette diplomáját.

Az Audi ETO játékosa Győrben marad

Az Instagram-bejegyzésből kiderül, hogy a világbajnok kézilabdázó a Johan Cruyff Intézetben végzett. A holland iskola fő profilja a sportmenedzsment és a sportmarketing.

A 25 esztendős klasszis hosszú távra tervez az Audi ETO-nál. A klub augusztus végén jelentette be, hogy újabb öt évvel meghosszabbították Dione Housheer szerződését, így 2030-ig kötelezte el magát és játszik zöld-fehér mezben.