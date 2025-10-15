október 15., szerda

Teréz névnap

11°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

46 perce

Máshol is terem babér - Learatta munkája gyümölcsét az Audi ETO kézilabdázója

Címkék#Dione Housheer#ETO#világbajnok#Audi ETO#siker

Örömteli eseményről számolt be Dione Housheer. Az Audi ETO holland átlövője átvehette diplomáját.

Kisalföld.hu

Meglehetősen sűrű a programja a Győri Audi ETO KC játékosainak. Per Johansson együttesének mind a magyar bajnokságban, mind pedig a BL-körökben helyt kell állnia, ezen a héten pedig a válogatott szereplésekre koncentrálnak. 

Audi ETO
Az Audi ETO játékosa a magánéletben is fegyelmezett, nemrég átvehette diplomáját.
Fotó: Krizsán Csaba

A győri zöld-fehérek jobbátlövője, Dione Housheer emellett magánéleti sikerről is beszámolhatott: átvette diplomáját. 

Az Audi ETO játékosa Győrben marad

Az Instagram-bejegyzésből kiderül, hogy a világbajnok kézilabdázó a Johan Cruyff Intézetben végzett. A holland iskola fő profilja a sportmenedzsment és a sportmarketing. 

A 25 esztendős klasszis hosszú távra tervez az Audi ETO-nál. A klub augusztus végén jelentette be, hogy újabb öt évvel meghosszabbították Dione Housheer szerződését, így 2030-ig kötelezte el magát és játszik zöld-fehér mezben.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu