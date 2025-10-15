október 15., szerda

Teréz névnap

15°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Helena Elver Jesper Jensen megaláztatásáról: „Mindig szeretnék nyerni”

Címkék#győzelem#kézilabda#győri#klasszis#Odense#Helena Elver#Audi ETO Ferencváros

A dán klasszis nyilatkozott a női kézilabda NB I szombati rangadójáról. Az Audi ETO KC 32–17-re verte ősi riválisát, a Ferencvárost, a győriek dán irányítója, Helena Elver nyolc góllal járult hozzá a kiütéses diadalhoz.

Kisalföld.hu

Helena Elver az Audi ETO Ferencváros felett aratott 32–17-es győzelméről nyilatkozott a dán sajtónak. Érdekesség, hogy a Fradi edzője a korábbi dán szövetségi kapitány, Jesper Jensen, akinek sokak szerint ezzel a fiaskóval az állása is veszélybe került a népligetieknél.

Audi ETO Helena Elver
Nagy fölényben játszott az Audi ETO: Helena Elver (68-asban) és társai átgázoltak a Ferencvároson. Fotó: Krizsán Csaba

Helena Elvert ez nem érdekli, ő ugyanis azért játszik, hogy nyerjen.

Mindig szeretnék nyerni — akkor is, ha éppen Jesper ellen játszom. Fantasztikus teljesítményt nyújtottunk, jó érzés volt, hogy ilyen nagy előnyünk volt, mert ez lehetővé tette, hogy kicsit jobban megéljem a pillanatot. Úgy éreztem, körül tudok nézni, és élvezni tudom azt az őrületes hangulatot, amelyben játszottunk

– nyilatkozta a játékos Helena Elver a bt.dk internetes oldalnak.

A nyáron Helena Elver a dán Odense csapatától igazolt a Győrbe, és eddig nagyon bejött számára a váltás.

„A kézilabdán kívüli életemet is nagyon élvezem. Egy kezemen meg tudom számolni, hányszor vacsoráztam egyedül. Boldog vagyok, még akkor is, ha nagyon hiányzik a családom és a barátaim. Amikor majd kicsit több időm lesz, azt hiszem, még inkább értékelni fogom, milyen szerencsés vagyok, hogy ilyen nagy klubban élhetem át ezt a tapasztalatot” – mesélte a dán válogatott klasszisa.

A játékos egyedül érkezett a városba, a nyáron szakított a párjával

Korábban arról írtunk, mennyire bájos kislány volt az Audi ETO új szerzeménye

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu