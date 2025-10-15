Helena Elver Jesper Jensen megaláztatásáról: „Mindig szeretnék nyerni”

Helena Elver az Audi ETO Ferencváros felett aratott 32–17-es győzelméről nyilatkozott a dán sajtónak. Érdekesség, hogy a Fradi edzője a korábbi dán szövetségi kapitány, Jesper Jensen, akinek sokak szerint ezzel a fiaskóval az állása is veszélybe került a népligetieknél.

Nagy fölényben játszott az Audi ETO: Helena Elver (68-asban) és társai átgázoltak a Ferencvároson. Fotó: Krizsán Csaba

Helena Elvert ez nem érdekli, ő ugyanis azért játszik, hogy nyerjen.

Mindig szeretnék nyerni — akkor is, ha éppen Jesper ellen játszom. Fantasztikus teljesítményt nyújtottunk, jó érzés volt, hogy ilyen nagy előnyünk volt, mert ez lehetővé tette, hogy kicsit jobban megéljem a pillanatot. Úgy éreztem, körül tudok nézni, és élvezni tudom azt az őrületes hangulatot, amelyben játszottunk

– nyilatkozta a játékos Helena Elver a bt.dk internetes oldalnak.

A nyáron Helena Elver a dán Odense csapatától igazolt a Győrbe, és eddig nagyon bejött számára a váltás.

„A kézilabdán kívüli életemet is nagyon élvezem. Egy kezemen meg tudom számolni, hányszor vacsoráztam egyedül. Boldog vagyok, még akkor is, ha nagyon hiányzik a családom és a barátaim. Amikor majd kicsit több időm lesz, azt hiszem, még inkább értékelni fogom, milyen szerencsés vagyok, hogy ilyen nagy klubban élhetem át ezt a tapasztalatot” – mesélte a dán válogatott klasszisa.

A játékos egyedül érkezett a városba, a nyáron szakított a párjával