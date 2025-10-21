október 21., kedd

Kézilabda

1 órája

Kerek szülinap: záporoznak a köszöntések az Audi ETO sztárjátékosának - videó

Címkék#Hatadou Sako#sztárjátékos#Győri Audi ETO KC

Kerek születésnapot ünnepel Hatadou Sako. Az Audi ETO kapusa 30 éves lett.

Kisalföld.hu

Alig két óra alatt több mint ezerkétszáz reakciót és több száz hozzászólást kapott a Győri Audi ETO KC posztja, amelyben a francia hálóőrt köszöntötte meg klubja.

Audi ETO
Az Audi ETO két játékosa, Kristina Jörgensen és Hatadou Sako (jobbra) a magyar bajnoki cím megnyerését ünnepli.
Fotó: gyorietokc.hu

Hatadou Sako 1995. október 21-én született a franciaországi Tournan-en-Brie-ben. A bomba formában lévő játékos nem csak a kiváló játéka miatt népszerű: minden mérkőzésen együtt él a közönséggel. Sako korábban elmondta, hogy számára nagyon sokat számít a szurkolók támogatása és élvezi ezt a különleges kapcsolódást. 

Az Audi ETO számos emlékezetes pillanatot köszönhet Sakonak

A legutóbbi nagy pillanata egy hétméteres védése volt az ETO-Fradin: a válogatott Klujber Katrin állt oda elvégezni a büntetőt, amit Hadadou Sako egyszerűen megfogott.

A francia válogatottal világbajnoki címet szerző Hatadou Sako érkezését 2023 telén jelentették be a győri zöld-fehérek, a játékos három évre szóló kontraktust írta alá a klubbal. A hálóőr Sandra Toft váltótársaként kezdett Győrben játszani, majd a dán kézilabdázó terhességének bejelentése után első számú kapussá lépett elő Szemerey Zsófi mellett.

 

 

