Kerek születésnapot ünnepel a klasszis
Minden bizonnyal élete legboldogabb születésnapját ünnepli Győri-Lukács Viktória. Az Audi ETO szélsője 30 éves lett és hamarosan gyermekei is megszületnek.
Decemberre várja iker lányait Győri-Lukács Viktória. A Győri Audi ETO KC játékosa 1995. október 31-én született, kerek születésnapot ünnepel idén.
A klasszis a júniusi Bajnokok Ligája négyes döntőben már tudta, hogy édesanya lesz, az, hogy dupla az öröm, csak két héttel később derült ki. A decemberre várt kislányokkal teljes lesz Győri-Lukács Viktória és férje, Győri Mátyás ünnepe.
Már kislányaival együtt ünnepelheti a karácsonyt Győri-Lukács Viktória
Az Európa-bajnoki bronzérmes, többszörös BL-győztes válogatott kézilabdázó korábban úgy fogalmazott: egyelőre édesanyai teendőire koncentrál, a kicsiktől is függ, mikor tér vissza a pályára.