október 31., péntek

Farkas névnap

15°
+21
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

3 órája

Kerek születésnapot ünnepel a klasszis

Címkék#Győri-Lukács Viktória#Győri Mátyás#Bajnokok Ligája#Győri Audi ETO KC

Minden bizonnyal élete legboldogabb születésnapját ünnepli Győri-Lukács Viktória. Az Audi ETO szélsője 30 éves lett és hamarosan gyermekei is megszületnek.

Kisalföld.hu

Decemberre várja iker lányait Győri-Lukács Viktória. A Győri Audi ETO KC játékosa 1995. október 31-én született, kerek születésnapot ünnepel idén. 

Audi ETO GYLV
Győri-Lukács Viktória harminc éves. Az Audi ETO szélsője hamarosan édesanya lesz.
Fotó: MW Archív

A klasszis a júniusi Bajnokok Ligája négyes döntőben már tudta, hogy édesanya lesz, az, hogy dupla az öröm, csak két héttel később derült ki. A decemberre várt kislányokkal teljes lesz Győri-Lukács Viktória és férje, Győri Mátyás ünnepe. 

Az Európa-bajnoki bronzérmes, többszörös BL-győztes válogatott kézilabdázó korábban úgy fogalmazott: egyelőre édesanyai teendőire koncentrál, a kicsiktől is függ, mikor tér vissza a pályára.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu