Kerek születésnapot ünnepel a klasszis

Decemberre várja iker lányait Győri-Lukács Viktória. A Győri Audi ETO KC játékosa 1995. október 31-én született, kerek születésnapot ünnepel idén.

Győri-Lukács Viktória harminc éves. Az Audi ETO szélsője hamarosan édesanya lesz.

Fotó: MW Archív

A klasszis a júniusi Bajnokok Ligája négyes döntőben már tudta, hogy édesanya lesz, az, hogy dupla az öröm, csak két héttel később derült ki. A decemberre várt kislányokkal teljes lesz Győri-Lukács Viktória és férje, Győri Mátyás ünnepe.