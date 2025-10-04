október 4., szombat

Ferenc névnap

13°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Fodor Csenge parádézott, hibátlan maradt az Audi ETO – galéria, nyilatkozatok

Címkék#Gloria Bistrita#ETO#Bajnokok Ligája#Audi ETO

Története során először érkezett Győrbe a Gloria Bistrita. A besztercei együttes a Bajnokok Ligája 4. fordulójában látogatott az Audi ETO otthonába, ahol a házigazdák arattak fölényes győzelmet.

Venesz Klaudia

A Győri Audi ETO KC végig uralva a találkozót, magabiztos győzelmet aratott. Az idény kiváló eredménysorának köszönhetően Per Johansson tanítványai továbbra is a Bajnokok Ligája A csoportjának élén állnak.

Audi ETO
Az Audi ETO ellenfele a Gloria Bistrita volt a Bajnokok Ligája 4. forudulójában.
Fotó: Molcsányi Máté

Győri Audi ETO KC – Gloria Bistrita 33-18 (18-9)

Győr, Audi-aréna, Bajnokok Ligája csoportkör, 4. forduló. 3865 néző. V.: Marija Ilieva, Silvana Karbeska (macedónok)

Audi ETO: SAKO – HAGMAN 2, Housheer 3/2, Elver 3, Lagerquist, DE PAULA 5, FODOR 8. Cs.: Szemerey (kapus), Dulfer, Kristiansen 3, Hovden 3, Blohm 1, van Wetering 1, Jörgensen 3/2, Breistöl 1. Vezetőedző: Per Johansson

Gloria Bistrita: De Arruda – Fujita 4/2, Arcos 1, Nüsser, Ostase 1, So Delgado Pinto 2, Gutiérrez Bermejo 2. Cs.: Laslo 1, Kobylinska 3, Gassama 1, Zimny, Seraficeanu 3, Stoica. Vezetőedző: Carlos Enrique Viver Arza

Hétméteresek: 5/4, ill. 3/2 Kiállítások: 8, ill. 4 perc


A találkozót megelőzően a szurkolók is szerephez jutottak. Az Audi-arénában kivételesen a rajongók „segítségét” kérték, így a zöld-fehér csapat bevonulásakor a vezeték- és keresztneveket kérdés-válasz formájában sorolták a szpíkert kiegészítve.

A meccs elején mindjárt egy 4-0-ás sorozattal kezdték a vendéglátók, ezt a szériát a román időkérés sem törte meg. A széria egészen a 9. percig tartott, amikor először rezzent Hatadou Sako hálója. A folyamatos technikai hibákat produkáló beszterceiek beragadtak és a játékrész felénél már kilenc gólos volt a különbség (11-2). Bár Fujita Asuka nem hibázott a hétmétereseknél, a vendégek továbbra sem találták a győriek ellenszerét, akik magabiztos fölényben játszották végig a félidőt. A 28. percben a büntetőre beálló Szemerey Zsófi hárította Fujita Asuka hétméteresét, majd a fejéhez kapva rogyott a földre. Újrajátszódott az augusztusi jelenet, amikor a hálóőr agyrázkódást szenvedett és amely miatt hosszú kényszerpihenőre vonult. A félidőt Fodor Csenge találata zárta, a szünetben 18-9-et mutatott az eredményjelző.

A pihenő után ismét kilenc percre volt szüksége a vendégeknek az első találathoz, a védelmük azonban némileg feljavult, ez idő alatt a győriek csupán négy gólt dobtak. A beszterceiek vezetőedzője hiába próbálkozott a kockázatos hét a hat elleni játékkal, csapata nem tudott előnyt kovácsolni a felállásból, sőt, az ETO többször is gólra váltotta a kapus hiányát. A második félidőben is a győriek akarata érvényesült, tíz perccel a mérkőzés vége előtt már lényegében eldőlt a találkozó (29-15). Dione Housheer hosszú idő után hétméterest hibázott, így a többi büntetőt Kristina Jörgensen vállalta el, aki száz százalékos teljesítményt mutatott. A találkozót 33-18-ra nyerte a győri együttes.

Győri Audi ETO KC - Gloria Bistrita

Fotók: Molcsányi Máté

Mérkőzés után értékelések

Per Johansson: - A korábbi mérkőzéseken nem voltam teljesen elégedett a védekezéssel, de Podgoricában történt valami, ott már hatékonyabbak voltunk. Amikor el tudunk lépni, az álomszerű rajt volt. Nagyon jó meccset játszottunk, elégedettek lehetünk.

Fodor Csenge: - A mérkőzésen végig nyomás alatt tudtak tartani minket. Egyet kell értsek az edzőmmel, hogy javult a védelmünk, ez valami nagyon jónak a kezdete. Meg tudtuk mutatni, mit akarunk. Felkészültünk, pontosan tudtuk, hogy jó játékosokkal fogunk szemben állni, ezért örülök különösen, hogy mind a védelemben, mind pedig a támadásban jól teljesítettünk.

Carlos Enrique Viver Arza: - Nem voltunk igazán magunk, nem ezt láttam eddig a csapatomnál. Hozzáteszem, nagyon jól játszott az ETO. Amikor egy ilyen napot fognak ki, nehéz fogást találni rajtuk.

Paula Arcos: - Jól játszottunk a mérkőzés kezdetén, de az ETO meglepetést okozott a védelemmel. A Győr nagyon jó csapat. Építkezünk, megyünk tovább, folytatjuk, amit elkezdtünk.

A Győri Audi ETO KC legközelebb újra hazai pályán játszik, várhatóan egy jóval fordulatosabb mérkőzésen. A vendég október 11-én, szombaton 15 órától az FTC-Rail Cargo lesz. A mérkőzést eredetileg későbbi időpontra tűzték ki, de a találkozó ütközne a magyar labdarúgó-válogatott programjával.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu