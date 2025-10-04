1 órája
Fodor Csenge parádézott, hibátlan maradt az Audi ETO – galéria, nyilatkozatok
Története során először érkezett Győrbe a Gloria Bistrita. A besztercei együttes a Bajnokok Ligája 4. fordulójában látogatott az Audi ETO otthonába, ahol a házigazdák arattak fölényes győzelmet.
A Győri Audi ETO KC végig uralva a találkozót, magabiztos győzelmet aratott. Az idény kiváló eredménysorának köszönhetően Per Johansson tanítványai továbbra is a Bajnokok Ligája A csoportjának élén állnak.
Győri Audi ETO KC – Gloria Bistrita 33-18 (18-9)
Győr, Audi-aréna, Bajnokok Ligája csoportkör, 4. forduló. 3865 néző. V.: Marija Ilieva, Silvana Karbeska (macedónok)
Audi ETO: SAKO – HAGMAN 2, Housheer 3/2, Elver 3, Lagerquist, DE PAULA 5, FODOR 8. Cs.: Szemerey (kapus), Dulfer, Kristiansen 3, Hovden 3, Blohm 1, van Wetering 1, Jörgensen 3/2, Breistöl 1. Vezetőedző: Per Johansson
Gloria Bistrita: De Arruda – Fujita 4/2, Arcos 1, Nüsser, Ostase 1, So Delgado Pinto 2, Gutiérrez Bermejo 2. Cs.: Laslo 1, Kobylinska 3, Gassama 1, Zimny, Seraficeanu 3, Stoica. Vezetőedző: Carlos Enrique Viver Arza
Hétméteresek: 5/4, ill. 3/2 Kiállítások: 8, ill. 4 perc
A találkozót megelőzően a szurkolók is szerephez jutottak. Az Audi-arénában kivételesen a rajongók „segítségét” kérték, így a zöld-fehér csapat bevonulásakor a vezeték- és keresztneveket kérdés-válasz formájában sorolták a szpíkert kiegészítve.
A meccs elején mindjárt egy 4-0-ás sorozattal kezdték a vendéglátók, ezt a szériát a román időkérés sem törte meg. A széria egészen a 9. percig tartott, amikor először rezzent Hatadou Sako hálója. A folyamatos technikai hibákat produkáló beszterceiek beragadtak és a játékrész felénél már kilenc gólos volt a különbség (11-2). Bár Fujita Asuka nem hibázott a hétmétereseknél, a vendégek továbbra sem találták a győriek ellenszerét, akik magabiztos fölényben játszották végig a félidőt. A 28. percben a büntetőre beálló Szemerey Zsófi hárította Fujita Asuka hétméteresét, majd a fejéhez kapva rogyott a földre. Újrajátszódott az augusztusi jelenet, amikor a hálóőr agyrázkódást szenvedett és amely miatt hosszú kényszerpihenőre vonult. A félidőt Fodor Csenge találata zárta, a szünetben 18-9-et mutatott az eredményjelző.
A pihenő után ismét kilenc percre volt szüksége a vendégeknek az első találathoz, a védelmük azonban némileg feljavult, ez idő alatt a győriek csupán négy gólt dobtak. A beszterceiek vezetőedzője hiába próbálkozott a kockázatos hét a hat elleni játékkal, csapata nem tudott előnyt kovácsolni a felállásból, sőt, az ETO többször is gólra váltotta a kapus hiányát. A második félidőben is a győriek akarata érvényesült, tíz perccel a mérkőzés vége előtt már lényegében eldőlt a találkozó (29-15). Dione Housheer hosszú idő után hétméterest hibázott, így a többi büntetőt Kristina Jörgensen vállalta el, aki száz százalékos teljesítményt mutatott. A találkozót 33-18-ra nyerte a győri együttes.
Győri Audi ETO KC - Gloria BistritaFotók: Molcsányi Máté
Mérkőzés után értékelések
Per Johansson: - A korábbi mérkőzéseken nem voltam teljesen elégedett a védekezéssel, de Podgoricában történt valami, ott már hatékonyabbak voltunk. Amikor el tudunk lépni, az álomszerű rajt volt. Nagyon jó meccset játszottunk, elégedettek lehetünk.
Fodor Csenge: - A mérkőzésen végig nyomás alatt tudtak tartani minket. Egyet kell értsek az edzőmmel, hogy javult a védelmünk, ez valami nagyon jónak a kezdete. Meg tudtuk mutatni, mit akarunk. Felkészültünk, pontosan tudtuk, hogy jó játékosokkal fogunk szemben állni, ezért örülök különösen, hogy mind a védelemben, mind pedig a támadásban jól teljesítettünk.
Carlos Enrique Viver Arza: - Nem voltunk igazán magunk, nem ezt láttam eddig a csapatomnál. Hozzáteszem, nagyon jól játszott az ETO. Amikor egy ilyen napot fognak ki, nehéz fogást találni rajtuk.
Paula Arcos: - Jól játszottunk a mérkőzés kezdetén, de az ETO meglepetést okozott a védelemmel. A Győr nagyon jó csapat. Építkezünk, megyünk tovább, folytatjuk, amit elkezdtünk.
A Győri Audi ETO KC legközelebb újra hazai pályán játszik, várhatóan egy jóval fordulatosabb mérkőzésen. A vendég október 11-én, szombaton 15 órától az FTC-Rail Cargo lesz. A mérkőzést eredetileg későbbi időpontra tűzték ki, de a találkozó ütközne a magyar labdarúgó-válogatott programjával.