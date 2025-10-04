Győri Audi ETO KC - Gloria Bistrita – ÉLŐ

EHF Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 4. forduló

Győri Audi ETO KC - Gloria Bistrica - ÉLŐ

Győr, Audi Aréna. Játékvezetők: Marija Ilijeva, Szilvana Karbeszka (észak-macedónok)

PERCRŐL PERCRE

14. perc:

13. perc: De Paula lopja le a passzt a beugró játékos kezéről, aztán Hagmané az indítás. És a gól is. 10-2.

12. perc: Passzívból kényszerül lövésre Kobylinska, Sako számára ez csemege. Az indítása nem jó, Laslo lő gyors gólt. De Paula válaszol rá azonnal góllal. 9-2.

11. perc: Fodor labdát szerez ismét, és ezúttal ő fejezi be góllal az akciót. 8-1. Lagerquist védekezik remekül Kobylinska ellen.

10. perc: Hovden marad a kiállítás után is a jobb szélen, meg is szerzi az első gólját. 6-1. Aztán labdát szerez Fodor, és Hovden dob egy újabb gólt. 7-1.

9. perc: Fujita lövését védi Sako, a kipattnót Ostase dobja a kapuba. 5-1. Lagerquist ziccerér lábbal védi de Arruda.

8. perc: Housheer harcol ki hétméterest. Ő is áll oda elvégezni. A kapus beleér, de védeni nem tud. 5-0.

7. perc: Kiállítják két percre Hagmant mezhúzásért. Kipasszolják a pályáról a labdát a vendégek.

6. perc: Elver lövi a harmadikat. 3-0. Fodorlabdát szerez, és gólt dob de Arrudának. 4-0. Időt kér a román együttes.

5. perc: Passzívig támad a Gloria. Ismét gyenge a lövés.

4. perc: De Paula lő a bal alsóba. 2-0. Hibáznak támadásban a vendégek, de a győriek indítása sem jó.

3. perc: Sako védi Arcos lövését.

2. perc: Hosszasan támadnak a vendégek. Elver helyett Dulfer védekezik.

1. perc: A zöld-fehérben játszó győriek kezdik a meccset. Feketében a beszterceiek. Elver, Hosheer, de Paula és Lagerquist középen, Fodor és Hagman a két szélen, Sako a kapuban - ez a győri kezdő. Fodoré az első gól. 1-0.

ELŐZETES

A címvédő Győri Audi ETO KC hibátlan teljesítménnyel menetel. Az A csoportban első helyen álló együttes a román Gloria Bistrita csapatát fogadja szombaton 18 órakor.

Az Audi ETO ellenfele a Gloria Bistrita lesz a 4. BL-fordulóban.

Fotó: Molcsányi Máté

Az Audi ETO 18 órakor lép pályára

Per Johansson ellenfele nem rutinos BL-szereplő, ugyanis 2024 után másodszor játszhatnak az elitligában. Ennek ellenére a győriek vezetőedzője izgalmas mérkőzést vár:

Nem mondhatnám, hogy a Bistrita tipikus román kézilabdát játszik: rengeteg külföldi játékosa van, és sok jó kézilabdázó alkotja a keretét

- áll a klub oldalán közzétett nyilatkozatban.