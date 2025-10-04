október 4., szombat

Ferenc névnap

14°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda BL

1 órája

Győri Audi ETO KC - Gloria Bistrita – ÉLŐ

Címkék#kézilabda#bl#Gloria Bistrita#Győri Audi ETO KC

Az EHF Bajnokok Ligája 4. fordulójában a Gloria Bistrita érkezik Győrbe. Az Audi ETO még soha nem játszott a román együttessel. Cikkünkből élőben követheti a mérkőzést!

Kisalföld.hu

EHF Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 4. forduló

Győri Audi ETO KC - Gloria Bistrica - ÉLŐ

Győr, Audi Aréna. Játékvezetők: Marija Ilijeva, Szilvana Karbeszka (észak-macedónok)

PERCRŐL PERCRE   

14. perc

13. perc: De Paula lopja le a passzt a beugró játékos kezéről, aztán Hagmané az indítás. És a gól is. 10-2.

12. perc: Passzívból kényszerül lövésre Kobylinska, Sako számára ez csemege. Az indítása nem jó, Laslo lő gyors gólt. De Paula válaszol rá azonnal góllal. 9-2.

11. perc: Fodor labdát szerez ismét, és ezúttal ő fejezi be góllal az akciót. 8-1. Lagerquist védekezik remekül Kobylinska ellen.

10. perc: Hovden marad a kiállítás után is a jobb szélen, meg is szerzi az első gólját. 6-1. Aztán labdát szerez Fodor, és Hovden dob egy újabb gólt. 7-1.

9. perc: Fujita lövését védi Sako, a kipattnót Ostase dobja a kapuba. 5-1. Lagerquist ziccerér lábbal védi de Arruda. 

8. perc: Housheer harcol ki hétméterest. Ő is áll oda elvégezni. A kapus beleér, de védeni nem tud. 5-0.

7. perc: Kiállítják két percre Hagmant mezhúzásért. Kipasszolják a pályáról a labdát a vendégek. 

6. perc: Elver lövi a harmadikat. 3-0. Fodorlabdát szerez, és gólt dob de Arrudának. 4-0. Időt kér a román együttes.

5. perc: Passzívig támad a Gloria. Ismét gyenge a lövés.

4. perc: De Paula lő a bal alsóba. 2-0. Hibáznak támadásban a vendégek, de a győriek indítása sem jó.

3. perc: Sako védi Arcos lövését.

2. perc: Hosszasan támadnak a vendégek. Elver helyett Dulfer védekezik. 

1. perc: A zöld-fehérben játszó győriek kezdik a meccset. Feketében a beszterceiek. Elver, Hosheer, de Paula és Lagerquist középen, Fodor és Hagman a két szélen, Sako a kapuban - ez a győri kezdő. Fodoré az első gól. 1-0.

ELŐZETES

A címvédő Győri Audi ETO KC hibátlan teljesítménnyel menetel. Az A csoportban első helyen álló együttes a román Gloria Bistrita csapatát fogadja szombaton 18 órakor.

Audi ETO KC
Az Audi ETO ellenfele a Gloria Bistrita lesz a 4. BL-fordulóban.
Fotó: Molcsányi Máté

Az Audi ETO 18 órakor lép pályára

Per Johansson ellenfele nem rutinos BL-szereplő, ugyanis 2024 után másodszor játszhatnak az elitligában. Ennek ellenére a győriek vezetőedzője izgalmas mérkőzést vár:

Nem mondhatnám, hogy a Bistrita tipikus román kézilabdát játszik: rengeteg külföldi játékosa van, és sok jó kézilabdázó alkotja a keretét

- áll a klub oldalán közzétett nyilatkozatban.

A Győri Audi ETO KC hazai közönség előtt fogadja ellenfelét. Az online közvetítés 18 órakor kezdődik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu