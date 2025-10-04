1 órája
Győri Audi ETO KC - Gloria Bistrita – ÉLŐ
Az EHF Bajnokok Ligája 4. fordulójában a Gloria Bistrita érkezik Győrbe. Az Audi ETO még soha nem játszott a román együttessel. Cikkünkből élőben követheti a mérkőzést!
EHF Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 4. forduló
Győri Audi ETO KC - Gloria Bistrica - ÉLŐ
Győr, Audi Aréna. Játékvezetők: Marija Ilijeva, Szilvana Karbeszka (észak-macedónok)
PERCRŐL PERCRE
14. perc:
13. perc: De Paula lopja le a passzt a beugró játékos kezéről, aztán Hagmané az indítás. És a gól is. 10-2.
12. perc: Passzívból kényszerül lövésre Kobylinska, Sako számára ez csemege. Az indítása nem jó, Laslo lő gyors gólt. De Paula válaszol rá azonnal góllal. 9-2.
11. perc: Fodor labdát szerez ismét, és ezúttal ő fejezi be góllal az akciót. 8-1. Lagerquist védekezik remekül Kobylinska ellen.
10. perc: Hovden marad a kiállítás után is a jobb szélen, meg is szerzi az első gólját. 6-1. Aztán labdát szerez Fodor, és Hovden dob egy újabb gólt. 7-1.
9. perc: Fujita lövését védi Sako, a kipattnót Ostase dobja a kapuba. 5-1. Lagerquist ziccerér lábbal védi de Arruda.
8. perc: Housheer harcol ki hétméterest. Ő is áll oda elvégezni. A kapus beleér, de védeni nem tud. 5-0.
7. perc: Kiállítják két percre Hagmant mezhúzásért. Kipasszolják a pályáról a labdát a vendégek.
6. perc: Elver lövi a harmadikat. 3-0. Fodorlabdát szerez, és gólt dob de Arrudának. 4-0. Időt kér a román együttes.
5. perc: Passzívig támad a Gloria. Ismét gyenge a lövés.
4. perc: De Paula lő a bal alsóba. 2-0. Hibáznak támadásban a vendégek, de a győriek indítása sem jó.
3. perc: Sako védi Arcos lövését.
2. perc: Hosszasan támadnak a vendégek. Elver helyett Dulfer védekezik.
1. perc: A zöld-fehérben játszó győriek kezdik a meccset. Feketében a beszterceiek. Elver, Hosheer, de Paula és Lagerquist középen, Fodor és Hagman a két szélen, Sako a kapuban - ez a győri kezdő. Fodoré az első gól. 1-0.
ELŐZETES
A címvédő Győri Audi ETO KC hibátlan teljesítménnyel menetel. Az A csoportban első helyen álló együttes a román Gloria Bistrita csapatát fogadja szombaton 18 órakor.
Az Audi ETO 18 órakor lép pályára
Per Johansson ellenfele nem rutinos BL-szereplő, ugyanis 2024 után másodszor játszhatnak az elitligában. Ennek ellenére a győriek vezetőedzője izgalmas mérkőzést vár:
Nem mondhatnám, hogy a Bistrita tipikus román kézilabdát játszik: rengeteg külföldi játékosa van, és sok jó kézilabdázó alkotja a keretét
- áll a klub oldalán közzétett nyilatkozatban.
Agilis ellenféllel mérkőzik az Audi ETO, először játszik a román együttessel – videó
A Győri Audi ETO KC hazai közönség előtt fogadja ellenfelét. Az online közvetítés 18 órakor kezdődik.