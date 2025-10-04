október 4., szombat

Kézilabda

20 perce

Győri Audi ETO KC - Gloria Bistrita – ONLINE közvetítés 18 órától

Címkék#kézilabda#bl#Gloria Bistrita#Győri Audi ETO KC

Az EHF Bajnokok Ligája 4. fordulójában a Gloria Bistrita érkezik Győrbe. Az Audi ETO még soha nem játszott a román együttessel. Cikkünkből élőben követheti a mérkőzést!

Kisalföld.hu

A címvédő Győri Audi ETO KC hibátlan teljesítménnyel menetel. Az A csoportban első helyen álló együttes a román Gloria Bistrita csapatát fogadja szombaton 18 órakor.

Audi ETO KC
Az Audi ETO ellenfele a Gloria Bistrita lesz a 4. BL-fordulóban.
Fotó: Molcsányi Máté

Az Audi ETO 18 órakor lép pályára

Per Johansson ellenfele nem rutinos BL-szereplő, ugyanis 2024 után másodszor játszhatnak az elitligában. Ennek ellenére a győriek vezetőedzője izgalmas mérkőzést vár:

Nem mondhatnám, hogy a Bistrita tipikus román kézilabdát játszik: rengeteg külföldi játékosa van, és sok jó kézilabdázó alkotja a keretét

- áll a klub oldalán közzétett nyilatkozatban.

A Győri Audi ETO KC hazai közönség előtt fogadja ellenfelét. Az online közvetítés 18 órakor kezdődik.

 

