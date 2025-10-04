20 perce
Győri Audi ETO KC - Gloria Bistrita – ONLINE közvetítés 18 órától
Az EHF Bajnokok Ligája 4. fordulójában a Gloria Bistrita érkezik Győrbe. Az Audi ETO még soha nem játszott a román együttessel. Cikkünkből élőben követheti a mérkőzést!
A címvédő Győri Audi ETO KC hibátlan teljesítménnyel menetel. Az A csoportban első helyen álló együttes a román Gloria Bistrita csapatát fogadja szombaton 18 órakor.
Az Audi ETO 18 órakor lép pályára
Per Johansson ellenfele nem rutinos BL-szereplő, ugyanis 2024 után másodszor játszhatnak az elitligában. Ennek ellenére a győriek vezetőedzője izgalmas mérkőzést vár:
Nem mondhatnám, hogy a Bistrita tipikus román kézilabdát játszik: rengeteg külföldi játékosa van, és sok jó kézilabdázó alkotja a keretét
- áll a klub oldalán közzétett nyilatkozatban.
A Győri Audi ETO KC hazai közönség előtt fogadja ellenfelét. Az online közvetítés 18 órakor kezdődik.