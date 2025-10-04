Győri Audi ETO KC - Gloria Bistrita – ONLINE közvetítés 18 órától

A címvédő Győri Audi ETO KC hibátlan teljesítménnyel menetel. Az A csoportban első helyen álló együttes a román Gloria Bistrita csapatát fogadja szombaton 18 órakor.

Az Audi ETO ellenfele a Gloria Bistrita lesz a 4. BL-fordulóban.

Fotó: Molcsányi Máté

Az Audi ETO 18 órakor lép pályára

Per Johansson ellenfele nem rutinos BL-szereplő, ugyanis 2024 után másodszor játszhatnak az elitligában. Ennek ellenére a győriek vezetőedzője izgalmas mérkőzést vár:

Nem mondhatnám, hogy a Bistrita tipikus román kézilabdát játszik: rengeteg külföldi játékosa van, és sok jó kézilabdázó alkotja a keretét

- áll a klub oldalán közzétett nyilatkozatban.