Agilis ellenféllel mérkőzik az Audi ETO, először játszik a román együttessel – videó

A Bajnokok Ligája szezonnyitányán a Dortmund ellen aratott magabiztos győzelmet követően a második fordulóban már jóval szorosabb mérkőzés várt a győriekre: az Esbjerg elleni találkozón csupán egy gól döntött a zöld-fehérek javára. A válogatott szünet után az Audi ETO jóval simább mérkőzésen a Buducnosttól hozott el újabb két pontot.

Az Audi ETO egész hónapban rózsaszínben melegít. A pink október-pólókat az ETO KC Shopban is meg lehet vásárolni.

Fotó: Csapó Balázs

A Győri Audi ETO KC 4. fordulós ellenfele, a Gloria Bistrita az A csoport harmadik helyén áll, a Storhamarral és a DVSC-vel szemben nyert, a Metz-cel szemben viszont alulmaradt hazai pályán. A román bajnokság bronzérmese szombaton 18 órakor érkezik az Audi-arénába.

A csapat 2024 után másodszor szerepel az elitligában, így nem hívható a BL-ben tapasztalt együttesnek. Per Johansson az ellenfél sokszínűségét emelte ki a mérkőzés előtti nyilatkozatában:

Nem mondanám, hogy a Bistrita tipikus román kézilabdát játszik: rengeteg külföldi játékosa van, és sok jó kézilabdázó alkotja a keretét

- fogalmazott a vezetőedző, majd hozzátette: a gyors, jól cselező játékosok egy nemzetközi csapat benyomását keltik.

Linn Blohm is hasonlóan vélekedik, és arra számít, hogy a besztercei együttes végig küzdeni fog:

Az Audi ETO hazai közönség előtt játszik

A szurkolók számára jó hír, hogy októberben még négy alkalommal buzdíthatják hazai környezetben kedvenc együttesüket.

4-én a Gloria Bistrita

11-én az FTC-Rail Cargo

22-én a Moyra Budaörs

28-án a Kozármisleny

ellen lépnek pályára a győri zöld-fehérek.