1 órája
Agilis ellenféllel mérkőzik az Audi ETO, először játszik a román együttessel – videó
Ebben az idényben száz százalékos Per Johansson együttese. A címvédő Audi ETO szombaton a Gloria Bistrita csapatát fogadja (története során először) a Bajnokok Ligája 4. fordulójában.
A Bajnokok Ligája szezonnyitányán a Dortmund ellen aratott magabiztos győzelmet követően a második fordulóban már jóval szorosabb mérkőzés várt a győriekre: az Esbjerg elleni találkozón csupán egy gól döntött a zöld-fehérek javára. A válogatott szünet után az Audi ETO jóval simább mérkőzésen a Buducnosttól hozott el újabb két pontot.
A Győri Audi ETO KC 4. fordulós ellenfele, a Gloria Bistrita az A csoport harmadik helyén áll, a Storhamarral és a DVSC-vel szemben nyert, a Metz-cel szemben viszont alulmaradt hazai pályán. A román bajnokság bronzérmese szombaton 18 órakor érkezik az Audi-arénába.
A csapat 2024 után másodszor szerepel az elitligában, így nem hívható a BL-ben tapasztalt együttesnek. Per Johansson az ellenfél sokszínűségét emelte ki a mérkőzés előtti nyilatkozatában:
Nem mondanám, hogy a Bistrita tipikus román kézilabdát játszik: rengeteg külföldi játékosa van, és sok jó kézilabdázó alkotja a keretét
- fogalmazott a vezetőedző, majd hozzátette: a gyors, jól cselező játékosok egy nemzetközi csapat benyomását keltik.
Linn Blohm is hasonlóan vélekedik, és arra számít, hogy a besztercei együttes végig küzdeni fog:
Az Audi ETO hazai közönség előtt játszik
A szurkolók számára jó hír, hogy októberben még négy alkalommal buzdíthatják hazai környezetben kedvenc együttesüket.
- 4-én a Gloria Bistrita
- 11-én az FTC-Rail Cargo
- 22-én a Moyra Budaörs
- 28-án a Kozármisleny
ellen lépnek pályára a győri zöld-fehérek.
A Gloria Bistrita elleni összecsapás szombaton 18 órakor kezdődik, a mérkőzést a Sport1 TV közvetíti, online pedig a kisalfold.hu-n is nyomon követheti.