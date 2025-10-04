október 4., szombat

Kézilabda

1 órája

Agilis ellenféllel mérkőzik az Audi ETO, először játszik a román együttessel – videó

Ebben az idényben száz százalékos Per Johansson együttese. A címvédő Audi ETO szombaton a Gloria Bistrita csapatát fogadja (története során először) a Bajnokok Ligája 4. fordulójában.

Venesz Klaudia

A Bajnokok Ligája szezonnyitányán a Dortmund ellen aratott magabiztos győzelmet követően a második fordulóban már jóval szorosabb mérkőzés várt a győriekre: az Esbjerg elleni találkozón csupán egy gól döntött a zöld-fehérek javára. A válogatott szünet után az Audi ETO jóval simább mérkőzésen a Buducnosttól hozott el újabb két pontot.

Audi ETO
Az Audi ETO egész hónapban rózsaszínben melegít. A pink október-pólókat az ETO KC Shopban is meg lehet vásárolni.
Fotó: Csapó Balázs

A Győri Audi ETO KC 4. fordulós ellenfele, a Gloria Bistrita az A csoport harmadik helyén áll, a Storhamarral és a DVSC-vel szemben nyert, a Metz-cel szemben viszont alulmaradt hazai pályán. A román bajnokság bronzérmese szombaton 18 órakor érkezik az Audi-arénába.

A csapat 2024 után másodszor szerepel az elitligában, így nem hívható a BL-ben tapasztalt együttesnek. Per Johansson az ellenfél sokszínűségét emelte ki a mérkőzés előtti nyilatkozatában:

Nem mondanám, hogy a Bistrita tipikus román kézilabdát játszik: rengeteg külföldi játékosa van, és sok jó kézilabdázó alkotja a keretét

- fogalmazott a vezetőedző, majd hozzátette: a gyors, jól cselező játékosok egy nemzetközi csapat benyomását keltik.

Linn Blohm is hasonlóan vélekedik, és arra számít, hogy a besztercei együttes végig küzdeni fog:

Az Audi ETO hazai közönség előtt játszik

A szurkolók számára jó hír, hogy októberben még négy alkalommal buzdíthatják hazai környezetben kedvenc együttesüket. 

  • 4-én a Gloria Bistrita
  • 11-én az FTC-Rail Cargo
  • 22-én a Moyra Budaörs
  • 28-án a Kozármisleny 

ellen lépnek pályára a győri zöld-fehérek.

A Gloria Bistrita elleni összecsapás szombaton 18 órakor kezdődik, a mérkőzést a Sport1 TV közvetíti, online pedig a kisalfold.hu-n is nyomon követheti.

 

