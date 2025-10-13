október 13., hétfő

Kézilabda

48 perce

Nem hagyja szó nélkül az Audi ETO a Fradi-szurkolók rasszista molinóját, a szövetség is reagált

Címkék#Magyar Kézilabda Szövetség#MKSZ#drapéria#Győri Audi ETO KC#Rail Cargo Hungaria

Megsemmisítette a győri kézilabdacsapat az FTC-Rail Cargot a szombati bajnokin. Az Audi ETO fölényes győzelme azonban keserédes: újabb rasszista támadás érte a kézilabdázókat. A történtekre a klub és az MKSZ is reagált.

Kisalföld.hu

„Nem hagyhatjuk szó nélkül... A mi hitvallásunk a pályán és a pályán kívül is a sportszerűség, a tiszta játék és a szurkolás" – áll a Győri Audi ETO KC közösségi oldalára feltöltött bejegyzésben.

Audi ETO
Keserédes volt az ünneplés az Audi ETO-nál, miután 15 góllal verte az Ferencvárost.
Fotó: Krizsán Csaba

A klub közölte: a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalból eljárást indít az október 11-én, az ETO-Fradi rangadón történt rasszista megnyilvánulás miatt.

A győri csapat magabiztos, fegyelmezett játékkal győzte le legnagyobb riválisát. A találkozó második félidejében, az ETO tízgólos vezetésénél a vendégszektorban három drapéria került elő a következő felirattal:

Mi bőrszíntől, kortól, nemtől független, minden győrit gyűlölünk.

Az emberi méltósággal szembe menő, a szurkolói szenvedélyen és fanatizmuson már jócskán túlmutató viselkedés még aznap este bejárta a világhálót, hatalmas felháborodást keltve a győri és a jobb érzésű ferencvárosi szimpatizánsok körében is.

Az MKSZ vizsgálatot indított az Audi ETO ügyében

Rögtön a mérkőzés után szerkesztőségünk felvette a kapcsolatot a Magyar Kézilabda Szövetséggel, amelytől az alábbi választ kaptuk:

„A 2025. október 11-én lejátszott Győri Audi ETO KC - FTC-Rail Cargo Hungaria mérkőzésen történteket a versenybírói kiegészítő jelentés alapján a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi Bizottsága fegyelmi eljárás keretében vizsgálja. 

Az MKSZ elkötelezett a sportszerű játék és a sportág egészének sportszerűsége mellett, és elítél minden ezzel ellentétes esetet és minden más, jogszabályokba és jogerkölcsbe ütköző cselekedetet. A mostani történés kapcsán bővebb tájékoztatást a fegyelmi eljárás lefolytatását követően tud adni a szövetség"

– áll az MKSZ közleményében. 

 

