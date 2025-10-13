Nem hagyja szó nélkül az Audi ETO a Fradi-szurkolók rasszista molinóját, a szövetség is reagált

„Nem hagyhatjuk szó nélkül... A mi hitvallásunk a pályán és a pályán kívül is a sportszerűség, a tiszta játék és a szurkolás" – áll a Győri Audi ETO KC közösségi oldalára feltöltött bejegyzésben.

Keserédes volt az ünneplés az Audi ETO-nál, miután 15 góllal verte az Ferencvárost.

Fotó: Krizsán Csaba

A klub közölte: a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalból eljárást indít az október 11-én, az ETO-Fradi rangadón történt rasszista megnyilvánulás miatt.

A győri csapat magabiztos, fegyelmezett játékkal győzte le legnagyobb riválisát. A találkozó második félidejében, az ETO tízgólos vezetésénél a vendégszektorban három drapéria került elő a következő felirattal:

Mi bőrszíntől, kortól, nemtől független, minden győrit gyűlölünk.

Az emberi méltósággal szembe menő, a szurkolói szenvedélyen és fanatizmuson már jócskán túlmutató viselkedés még aznap este bejárta a világhálót, hatalmas felháborodást keltve a győri és a jobb érzésű ferencvárosi szimpatizánsok körében is.