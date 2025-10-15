2 órája
Fodor Csenge még nem tapasztalt olyat, mint a zöld-fehér rangadón
Az M4 Sportnak nyilatkozott Fodor Csenge. Az Audi ETO KC szélsője számára hatalmas élmény volt a szombati rangadó.
Karrierje egyik csúcspontjának tartja a szombati ETO-Fradi mérkőzést Per Johansson. A Győri Audi ETO KC valósággal átgázolt a fővárosi csapaton a K&H női kézilabda liga 5. fordulójában: 32-17-re verte az FTC-Rail Cargo együttesét.
A győriek vezetőedzője közel tökéletes mérkőzésnek nevezte a zöld-fehér rangadót, amelyen 15 góllal győzött az Audi ETO. A találkozón 5 gólig jutó Fodor Csenge osztja Per Johansson véleményét:
Nem hiszem, hogy korábban tapasztaltam ilyen arányú győzelmet a Ferencváros ellen. Iszonyatosan nagy élmény volt
– osztotta meg a játékos, aki azt is elárulta, hogy az ETO-Fradi meccs előtt soha nem érdemes az esélyeket latolgatni, mivel ezek a találkozók mindig nagy meglepetéseket tartogatnak.
Bíztam a csapatban. Láttam, hogyan edzettünk a héten, milyen játékot mutattunk az előtte lévő hetekben a Bajnokok Ligájában és a bajnokságban, bíztam a csapatban, hogy itthon fogjuk tartani a pontokat.
Az Audi ETO száz százalékos
A győri egylet sem a magyar bajnokságban, sem a BL-körökben nem talált legyőzőre ebben az idényben. A dán Esbjerg tudta csak Per Johansson együttesét megszorongatni (31-30), a többi mérkőzés "sima volt". Arra, hogy a Ferencvárossal szemben ekkora gólkülönbséggel tud nyerni az Audi ETO, senki sem számított.
A meccs előtt számokról soha nem beszélünk, nyilván most sem mentünk bele. Szerettünk volna nyerni. Az, hogy ez így sikerült, egy pont az i-re.
Fodor Csenge kifejezetten jól látszik az idényben, a Bistrita elleni mérkőzésen hibátlan lőlapot produkált.
A játékos gól/lövés mutatója:
- Dortmund: 6/6 (100 százalék)
- MKC: 4/4 (100 százalék)
- Esbjerg: 3/4 (75 százalék)
- Kisvárda: 5/5 (100 százalék)
- Buducnost: 6/7 (86 százalék)
- Gloria Bistrita: 8/8 (100 százalék)
- FTC-Rail Cargo: 5/6 (83 százalék)
„A védekezésre és a szélső védekezésre nagy hangsúlyt fektetünk. Az edzéseken Per nagyon sok olyan feladatot kér tőlünk, ami elősegíti azt, hogy a meccseken ezt tudjam alkalmazni. A védekezésünk arra épült fel, hogy a ketteseink is agresszívabb védekezést mutatnak. Nekem is könnyebb dolgom van, ha a kettes védők jó munkát végeznek és gyorsabban mennek ki, de úgy érzem, ebben a szezonban jól elkaptam azt a fonalat, jól olvasom a passzokat"
– véli a szélső.
Fodor Csenge beszélt Hatadou Sakóról is.
„A támadásban is nagy erőt ad, ha olyan kapus áll mögötted, aki teljes extázisban játszik. Akár nagyobb ziccer van, akár olyan szituáció, hogy ki tudja védeni, extra löketet ad. Fantasztikus formában volt. Ha visszagondolunk az előző párbajokra a Ferencváros ellen, volt, hogy Laura Glaser villogott, volt, hogy Hatadou Sako, vagy Sandra Toft villogott. Minden meccsen fontos a kapusteljesítmény"
– emelte ki.
Az Audi ETO mentálisan is a Ferencváros fölé tudott kerekedni, Fodor Csenge szerint épp ez volt a kulcs a nagy rivális ellen. A népligeti együttes alig több mint tíz percig tudta tartani a lépést a vendéglátókkal, de a győriek meg akarták mutatni, hogy aznap a győzelemért léptek pályára.
A Fodor Csengével készült teljes interjút az M4 Sport oldalán lehet megtekinteni.