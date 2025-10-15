Fodor Csenge még nem tapasztalt olyat, mint a zöld-fehér rangadón

Karrierje egyik csúcspontjának tartja a szombati ETO-Fradi mérkőzést Per Johansson. A Győri Audi ETO KC valósággal átgázolt a fővárosi csapaton a K&H női kézilabda liga 5. fordulójában: 32-17-re verte az FTC-Rail Cargo együttesét.

Fodor Csenge kiváló formában van, az Audi ETO játékosa az M4 Sportnak nyilatkozott.

Fotó: Krizsán Csaba

A győriek vezetőedzője közel tökéletes mérkőzésnek nevezte a zöld-fehér rangadót, amelyen 15 góllal győzött az Audi ETO. A találkozón 5 gólig jutó Fodor Csenge osztja Per Johansson véleményét:

Nem hiszem, hogy korábban tapasztaltam ilyen arányú győzelmet a Ferencváros ellen. Iszonyatosan nagy élmény volt

– osztotta meg a játékos, aki azt is elárulta, hogy az ETO-Fradi meccs előtt soha nem érdemes az esélyeket latolgatni, mivel ezek a találkozók mindig nagy meglepetéseket tartogatnak.

Bíztam a csapatban. Láttam, hogyan edzettünk a héten, milyen játékot mutattunk az előtte lévő hetekben a Bajnokok Ligájában és a bajnokságban, bíztam a csapatban, hogy itthon fogjuk tartani a pontokat.

Az Audi ETO száz százalékos

A győri egylet sem a magyar bajnokságban, sem a BL-körökben nem talált legyőzőre ebben az idényben. A dán Esbjerg tudta csak Per Johansson együttesét megszorongatni (31-30), a többi mérkőzés "sima volt". Arra, hogy a Ferencvárossal szemben ekkora gólkülönbséggel tud nyerni az Audi ETO, senki sem számított.

A meccs előtt számokról soha nem beszélünk, nyilván most sem mentünk bele. Szerettünk volna nyerni. Az, hogy ez így sikerült, egy pont az i-re.

Fodor Csenge kifejezetten jól látszik az idényben, a Bistrita elleni mérkőzésen hibátlan lőlapot produkált.

A játékos gól/lövés mutatója: