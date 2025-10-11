Keserédes győzelem az FTC ellen: újabb rasszista támadások érték az Audi ETO játékosait - fotók

Az Audi ETO játékosait másodszor érte támadás

Nem ez volt az első ilyen eset ebben az idényben: eddig példátlan módon olyan bekiabálásokkal és mozdulatokkal találkoztak az ETO színes bőrű játékosai az MKC otthonában, amelyek emberi méltóságukban sértették meg őket. Az érintett klubok és a játékosok is reagáltak az esetre, de a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága sem hagyta szó nélkül az ügyet. A szurkolói megnyilvánulások miatt a mosonmagyaróvári klubot szektorbezárásra és pénzbüntetés megfizetésére kötelezte a szövetség. A rasszista bekiabálások és a gyűlöletkeltő megnyilvánulások nemcsak a sport szellemiségével, hanem az emberi méltósággal is szembe mennek. Az ilyen viselkedés nem „szenvedély”, nem „túlzott fanatizmus” – hanem szégyen.

Különösen rosszkor találták meg az újabb támadások Hatadou Sakot, a győri hálóőr a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón könnyek között beszélt az őt ért fájdalmas veszteségről.

Az újabb esettel kapcsolatban megkerestük az MKSZ-t, a szövetség válaszát a későbbiekben ismertetni fogjuk.