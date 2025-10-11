39 perce
Keserédes győzelem az FTC ellen: újabb rasszista támadások érték az Audi ETO játékosait - fotók
Telt ház, fergeteges hangulat és a szezon legnagyobb rangadója várta szombaton az Audi-arénában pályára lépő zöld-fehér alakulatokat. A Győri Audi ETO KC-nak nem lehet oka panaszra a szimpatizánsai miatt, ám sajnos a ferencvárosi drukkerek közül nem mindenki viselkedett a sportszerű buzdítás szellemében.
A győri szurkolók példás módon támogatták csapatukat – az első sípszótól az utolsó percig egységesen, kulturáltan, valódi sportünnepet teremtve a lelátón. Az Audi ETO játékosai pedig meg is hálálták ezt a lelkesedést: magabiztos, fegyelmezett játékkal győzték le legnagyobb riválisukat.
Az örömöt azonban beárnyékolta a vendégszektorban tapasztalt botrányos viselkedés. A találkozón a győriek egyre nagyobb fölénybe kerültek a népligetiekkel szemben, ami mindkét szurkolótábort egyre hangosabb szurkolásra ösztönözte. Az Audi ETO tízgólos vezetésénél a vendégszurkolók gyalázkodó drapériákat húztak elő. A Fradi-drukkerek haragja végül a saját csapatukat is utolérte: a mérkőzés lefújása előtt bő öt perccel mindannyian elhagyták a vendégszektort.
Az Audi ETO játékosait másodszor érte támadás
Nem ez volt az első ilyen eset ebben az idényben: eddig példátlan módon olyan bekiabálásokkal és mozdulatokkal találkoztak az ETO színes bőrű játékosai az MKC otthonában, amelyek emberi méltóságukban sértették meg őket. Az érintett klubok és a játékosok is reagáltak az esetre, de a Magyar Kézilabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága sem hagyta szó nélkül az ügyet. A szurkolói megnyilvánulások miatt a mosonmagyaróvári klubot szektorbezárásra és pénzbüntetés megfizetésére kötelezte a szövetség. A rasszista bekiabálások és a gyűlöletkeltő megnyilvánulások nemcsak a sport szellemiségével, hanem az emberi méltósággal is szembe mennek. Az ilyen viselkedés nem „szenvedély”, nem „túlzott fanatizmus” – hanem szégyen.
Különösen rosszkor találták meg az újabb támadások Hatadou Sakot, a győri hálóőr a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón könnyek között beszélt az őt ért fájdalmas veszteségről.
Az újabb esettel kapcsolatban megkerestük az MKSZ-t, a szövetség válaszát a későbbiekben ismertetni fogjuk.