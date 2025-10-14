Gyűlöletkeltő Fradi-molinó az Audi ETO elleni meccsen - Ezt gondolja erről az FTC elnöke - Ön szerint?

Mint arról beszámoltunk, az Audi ETO-Ferencváros NB I-es női kézilabda-mérkőzésen a vendégcsapat drukkerei gyűlöletkeltő molinót feszítettek ki. Szomorú, hogy emiatt a fölényes győri sikerrel szinte senki nem foglalkozik, pedig ezzel a KO-val hatalmas lépést tett a címvédés felé Per Johansson együttese.

Ezzel a felirattal jelentkeztek a vendégszurkolók az Audi ETO-Ferencváros mérkőzésen.

Az esettel kapcsolatban megszólalt már a győri klub és a Magyar Kézilabda Szövetség is, de a népligetiek részéről hivatalosan még nem érkezett reakció, egészen mostanáig. Kubatov Gábor elnök közösségi oldalán videóban alkotott véleményt az ügyről.

Audi ETO-Ferencváros: még mindig téma a molinó

Nézze meg, mit mondott a fővárosi egyesület első embere. Ön egyetért vele?