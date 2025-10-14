október 14., kedd

Kézilabda

25 perce

Gyűlöletkeltő Fradi-molinó az Audi ETO elleni meccsen - Ezt gondolja erről az FTC elnöke - Ön szerint?

Címkék#Kubatov Gábor#FTC#Audi ETO#Ferencváros

Nem csitulnak a kedélyek női kézilabdarangadó után. Mint ismeretes, az Audi ETO-Ferencváros NB I-es rangadón gyűlöletkeltő molinót feszítettek ki a vendégcsapat szurkolói, amiről most Kubatov Gábor, az FTC elnöke is elmondta véleményét.

Kisalföld.hu

Mint arról beszámoltunk, az Audi ETO-Ferencváros NB I-es női kézilabda-mérkőzésen a vendégcsapat drukkerei gyűlöletkeltő molinót feszítettek ki. Szomorú, hogy emiatt a fölényes győri sikerrel szinte senki nem foglalkozik, pedig ezzel a KO-val hatalmas lépést tett a címvédés felé Per Johansson együttese.

Audi ETO-Ferencváros
Ezzel a felirattal jelentkeztek a vendégszurkolók az Audi ETO-Ferencváros mérkőzésen.

Az esettel kapcsolatban megszólalt már a győri klub és a Magyar Kézilabda Szövetség is, de a népligetiek részéről hivatalosan még nem érkezett reakció, egészen mostanáig. Kubatov Gábor elnök közösségi oldalán videóban alkotott véleményt az ügyről.

Audi ETO-Ferencváros: még mindig téma a molinó

Nézze meg, mit mondott a fővárosi egyesület első embere. Ön egyetért vele?   

 

