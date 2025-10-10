1 órája
Vajon most is lesz bírózás az Audi ETO–FTC meccs után? – Véleménycikk
Szombaton játsszák a magyar női kézilabda legjobban várt találkozóját. Az Audi ETO-Ferencváros mérkőzés mindig pikáns, ráadásul a szurkolók körében is minden meccs megosztó.
Szombaton 15 órakor rendezik az Audi ETO-Ferencváros rangadót a női kézilabda NB I-ben. A két csapat párharcának forgatókönyve évek óta az, hogy Győrben a jelenleg címvédő győriek, a Népligetben a fővárosiak nyernek. Emellett a Magyar Kupában is rendre egymással döntőzik a két sztáralakulat, itt némi meglepetésre négy éve tart a ferencvárosi dominancia. Egy valami minden ETO–Fradi után biztos: a vesztes fél szurkolói szinte mindig a játékvezetésben keresik a hibát.
Az Audi ETO-Ferencváros meccsel együtt jár a szurkolók bírózása
Nem tagadom, sosem szerettem a bírózást, győri kézilabda-szurkoló ismerőseimmel, barátaimmal gyakoriak is a szócsatáim, hogy ennek semmi értelme, és számomra ez akkor lenne hiteles, ha azt is megjegyeznék a drukkerek, ha egy adott meccsen a kedvenceiket segítette egy-egy ítélet kritikus szituációban. Már pedig ilyenek is voltak az utóbbi időben.
Bomba formában készül az Audi ETO szélsője a Fradi ellen, de a válogatottból kimaradt – videó
Nyilván tévedéseket mindkét oldal bőszen tud sorolni minden találkozó után, de ez nem is meglepő, hiszen alsó hangon egy kézilabda-mérkőzésen legalább 100, de sokszor ennél több ítélet születik. Ráadásul vannak teljesen szubjektíven megítélhető elemek. Sokszor ember legyen a talpán, aki meg tudja elsőre biztosra mondani, hogy a belemenés vagy a belül védekezés a jó döntés. Persze mindig okosabbak a képernyő előtt ülők, meg a lelátó minden szegletéből sokkal jobban látszik, mit is kellett volna fújniuk a sporiknak...
Lélegzet-visszafojtva figyelte az ország az ETO-Fradi drámát – egyetlen gól ért bajnoki címet
Az elmúlt években amúgy egyik bajnoki sem volt igazán szoros, a győri és a ferencvárosi meccseken is egyértelmű volt a hazai fölény. Öt-hat gólos különbségnél pedig értelmetlen is bírózni. Remélhetőleg most szombaton nem ez lesz a legfőbb beszédtéma a fórumokban, bár nincsenek illúzióim.
Szerintem amúgy most esélyesebb a győri csapat, de egy ETO-Fradin sok minden megtörténhet, de nem a játékvezetés miatt...