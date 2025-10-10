Vajon most is lesz bírózás az Audi ETO–FTC meccs után? – Véleménycikk

Szombaton 15 órakor rendezik az Audi ETO-Ferencváros rangadót a női kézilabda NB I-ben. A két csapat párharcának forgatókönyve évek óta az, hogy Győrben a jelenleg címvédő győriek, a Népligetben a fővárosiak nyernek. Emellett a Magyar Kupában is rendre egymással döntőzik a két sztáralakulat, itt némi meglepetésre négy éve tart a ferencvárosi dominancia. Egy valami minden ETO–Fradi után biztos: a vesztes fél szurkolói szinte mindig a játékvezetésben keresik a hibát.

Az Audi ETO-Ferencváros mérkőzéseknek mindig komoly utóéletük van a különböző szurkolói fórumokban.

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

Az Audi ETO-Ferencváros meccsel együtt jár a szurkolók bírózása

Nem tagadom, sosem szerettem a bírózást, győri kézilabda-szurkoló ismerőseimmel, barátaimmal gyakoriak is a szócsatáim, hogy ennek semmi értelme, és számomra ez akkor lenne hiteles, ha azt is megjegyeznék a drukkerek, ha egy adott meccsen a kedvenceiket segítette egy-egy ítélet kritikus szituációban. Már pedig ilyenek is voltak az utóbbi időben.