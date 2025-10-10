október 10., péntek

Álláspont

1 órája

Vajon most is lesz bírózás az Audi ETO–FTC meccs után? – Véleménycikk

Címkék#szócsata#ferencvárosi#Fradi#kézilabda#Audi ETO#ítélet

Szombaton játsszák a magyar női kézilabda legjobban várt találkozóját. Az Audi ETO-Ferencváros mérkőzés mindig pikáns, ráadásul a szurkolók körében is minden meccs megosztó.

Szabó Gábor

Szombaton 15 órakor rendezik az Audi ETO-Ferencváros rangadót a női kézilabda NB I-ben. A két csapat párharcának forgatókönyve évek óta az, hogy Győrben a jelenleg címvédő győriek, a Népligetben a fővárosiak nyernek. Emellett a Magyar Kupában is rendre egymással döntőzik a két sztáralakulat, itt némi meglepetésre négy éve tart a ferencvárosi dominancia. Egy valami minden ETO–Fradi után biztos: a vesztes fél szurkolói szinte mindig a játékvezetésben keresik a hibát.

Audi ETO-Ferencváros
Az Audi ETO-Ferencváros mérkőzéseknek mindig komoly utóéletük van a különböző szurkolói fórumokban.
Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

Az Audi ETO-Ferencváros meccsel együtt jár a szurkolók bírózása

Nem tagadom, sosem szerettem a bírózást, győri kézilabda-szurkoló ismerőseimmel, barátaimmal gyakoriak is a szócsatáim, hogy ennek semmi értelme, és számomra ez akkor lenne hiteles, ha azt is megjegyeznék a drukkerek, ha egy adott meccsen a kedvenceiket segítette egy-egy ítélet kritikus szituációban. Már pedig ilyenek is voltak az utóbbi időben.

Nyilván tévedéseket mindkét oldal bőszen tud sorolni minden találkozó után, de ez nem is meglepő, hiszen alsó hangon egy kézilabda-mérkőzésen legalább 100, de sokszor ennél több ítélet születik. Ráadásul vannak teljesen szubjektíven megítélhető elemek. Sokszor ember legyen a talpán, aki meg tudja elsőre biztosra mondani, hogy a belemenés vagy a belül védekezés a jó döntés. Persze mindig okosabbak a képernyő előtt ülők, meg a lelátó minden szegletéből sokkal jobban látszik, mit is kellett volna fújniuk a sporiknak...

 

Az elmúlt években amúgy egyik bajnoki sem volt igazán szoros, a győri és a ferencvárosi meccseken is egyértelmű volt a hazai fölény. Öt-hat gólos különbségnél pedig értelmetlen is bírózni. Remélhetőleg most szombaton nem ez lesz a legfőbb beszédtéma a fórumokban, bár nincsenek illúzióim.

Szerintem amúgy most esélyesebb a győri csapat, de egy ETO-Fradin sok minden megtörténhet, de nem a játékvezetés miatt...

 

