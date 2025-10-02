Új szerepkörben az Audi ETO és a Ferencváros korábbi klasszisa

A szerb kézilabda egyik legnagyobb alakja, Andrea Lekic, a válogatott korábbi csapatkapitánya új feladatkört kapott: ezentúl a szerb női kézilabda-válogatottak általános menedzsereként dolgozik tovább. A Győri Audi ETO és a Ferencváros korábbi játékosáról nemrég még az a hír röppent fel, hogy a Crvena zvezda csapatához szerződik.

Andrea Lekic (balra) legnagyobb klubsikereit a Győri Audi ETO színeiben érte el. A képen egyik legjobb barátnője, Jovanka Radicevic.

Lekic irányítja, vezeti és ellenőrzi az összes női válogatott munkáját. Feladatai közé tartozik a játékosokkal és a szövetségi kapitánnyal való kommunikáció, valamint a női válogatottak működésének felügyelete.

Büszke az Audi ETO és a Fradi volt játékosa

„Új fejezet kezdődik a pályafutásomban, rendkívül boldog vagyok. Tisztában vagyok a feladat nagyságával és felelősségével, de az első naptól teljes odaadással kívánok dolgozni. Céljaim most is, ahogy aktív pályafutásom alatt, mindig magasak. Büszkeséggel tölt el, hogy hazámban építhetem a kézilabda jövőjét, és bízom benne, hogy a szakemberek és a megfelelő emberek csapatával lépésről lépésre elérjük kitűzött céljainkat” – nyilatkozta Andrea Lekic.