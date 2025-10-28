Fiatal Európa-bajnok játékost igazolt az Audi ETO

A slovakhandball.sk cikke szerint a Győri Audi ETO KC leigazolta Maria Bartkovát. Az játékos a podgoricai Európa-bajnokság negyedik legtöbb gólt szerző irányítója volt.

Az Audi ETO fiatal játékost igazolt.

Forrás: slovakhandball.sk

A fiatal kézilabdázó az U20-as lányokkal edz és játszik, valamint időnként az A-csapattal is lehetősége nyílik a közös munkára.

Nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy az ETO érdeklődik irántam, hiszen mindig is egy álmom volt, hogy egy ilyen elit női csapatban játszhassak. Körülbelül két héttel a bajnokság után értesültem a lehetőségről, és azonnal elkezdődött a kapcsolatfelvétel a klubbal

– mesélte Bartková.

A fiatal kézilabdázó elmondta, hogy már az első próbahét után megértette, mire számíthat, és elsősorban a fejlődés és a komoly edzés a célja.

„Mindenki nagyon barátságos és segítőkész volt, így azt érzem, hogy nagyon jó környezetben leszek”

– tette hozzá.

Az új csapatban Mária fő feladata az lesz, hogy minden mérkőzésen támogassa a csapatot, és megbízható játékosként legyen jelen. Edzeni fog a junior korosztállyal és a 2. női ligában szereplő csapattal, de alkalomadtán lehetősége lesz az A-csapattal is gyakorolni.

Az Audi ETO új játékosának búcsúja hatásosra sikerült

Az átigazolás érzelmi oldala sem elhanyagolható. Október első szombatján Mária az utolsó hazai mérkőzésén 14 gólt szerzett a ŠKP Bratislava ellen, a 44:19-es győzelem alkalmával.

„A mérkőzés közben nem gondoltam rá, hogy ez az utolsó hazai meccsem, csak a végén jöttem rá. Furcsa érzés volt, de hálás vagyok a klubnak és a szurkolóknak”

– mondta. A búcsú megható volt, a klub edzői, szurkolói és a szülők is szívélyesen köszönték meg az eddigi munkáját.

Mária édesanyja, Renáta Bartková elmondta, hogy bár büszke lányára, a Zsolna számára Mária távozása kisebb hiányt jelenthet a csapatban.

„De biztos vagyok benne, hogy a lányok megoldják, hiszen nagyon tehetséges játékosok alkotják a keretet” – mondta.

A fiatal kézilabdázó már elkezdte a magyar nyelv alapjainak elsajátítását, és izgatottan várja, hogy új környezetben bizonyíthasson. Szerencsére Győr Zsolnától kevesebb mint három órára található, így a család és a barátok is gyakran kilátogathatnak a mérkőzésekre, biztosítva a szükséges támogatást.