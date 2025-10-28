29 perce
Fiatal Európa-bajnok játékost igazolt az Audi ETO
Új kihívások várnak az utánpótlás Európa-bajnok Maria Bartkovára. A Győri Audi ETO KC új igazolása a Zsolnától érkezik.
A slovakhandball.sk cikke szerint a Győri Audi ETO KC leigazolta Maria Bartkovát. Az játékos a podgoricai Európa-bajnokság negyedik legtöbb gólt szerző irányítója volt.
A fiatal kézilabdázó az U20-as lányokkal edz és játszik, valamint időnként az A-csapattal is lehetősége nyílik a közös munkára.
Nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy az ETO érdeklődik irántam, hiszen mindig is egy álmom volt, hogy egy ilyen elit női csapatban játszhassak. Körülbelül két héttel a bajnokság után értesültem a lehetőségről, és azonnal elkezdődött a kapcsolatfelvétel a klubbal
– mesélte Bartková.
A fiatal kézilabdázó elmondta, hogy már az első próbahét után megértette, mire számíthat, és elsősorban a fejlődés és a komoly edzés a célja.
„Mindenki nagyon barátságos és segítőkész volt, így azt érzem, hogy nagyon jó környezetben leszek”
– tette hozzá.
Az új csapatban Mária fő feladata az lesz, hogy minden mérkőzésen támogassa a csapatot, és megbízható játékosként legyen jelen. Edzeni fog a junior korosztállyal és a 2. női ligában szereplő csapattal, de alkalomadtán lehetősége lesz az A-csapattal is gyakorolni.
Az Audi ETO új játékosának búcsúja hatásosra sikerült
Az átigazolás érzelmi oldala sem elhanyagolható. Október első szombatján Mária az utolsó hazai mérkőzésén 14 gólt szerzett a ŠKP Bratislava ellen, a 44:19-es győzelem alkalmával.
„A mérkőzés közben nem gondoltam rá, hogy ez az utolsó hazai meccsem, csak a végén jöttem rá. Furcsa érzés volt, de hálás vagyok a klubnak és a szurkolóknak”
– mondta. A búcsú megható volt, a klub edzői, szurkolói és a szülők is szívélyesen köszönték meg az eddigi munkáját.
Mária édesanyja, Renáta Bartková elmondta, hogy bár büszke lányára, a Zsolna számára Mária távozása kisebb hiányt jelenthet a csapatban.
„De biztos vagyok benne, hogy a lányok megoldják, hiszen nagyon tehetséges játékosok alkotják a keretet” – mondta.
A fiatal kézilabdázó már elkezdte a magyar nyelv alapjainak elsajátítását, és izgatottan várja, hogy új környezetben bizonyíthasson. Szerencsére Győr Zsolnától kevesebb mint három órára található, így a család és a barátok is gyakran kilátogathatnak a mérkőzésekre, biztosítva a szükséges támogatást.
„Bár 16 évesen elköltözni otthonról nem mindennapi, nagyon várom az új tapasztalatokat és a fejlődési lehetőségeket. Ez egy fontos lépés a pályafutásomban, és igyekszem a legtöbbet kihozni belőle”
– foglalta össze Mária.