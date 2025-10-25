október 25., szombat

Kézilabda

1 órája

Felforgatott kerettel is győzött az Audi ETO

Alaposan újragondolta keretét Per Johansson a Bajnokok Ligája csoportkörének következő mérkőzésére. Az Audi ETO Debrecenben lépett pályára, a találkozó megérdemelt győri győzelemmel zárult.

Venesz Klaudia

Minden játékossal számolhatott Per Johansson a Győri Audi ETO KC soron következő mérkőzésén. A Bajnokok Ligája 5. fordulójában Per Johansson több helyen is változtatott a kezdőcsapaton: a kaput ezúttal Szemerey Zsófi védte, a mezőnyben pedig Linn Blohm, Kelly Dulfer és Bo van Wetering is bizonyíthatott. 

Audi ETO
Az Audi ETO Debrecenben is veretlen maradt.
Forrás:  gyorietokc.hu

DVSC Schaeffler – Győri Audi ETO KC 30-36 (14-19)
Debrecen, Hódos Imre Sportcsarnok, Bajnokok Ligája, 6. forduló. V.: Michal Fabryczny, Jakub Rawiczki.
DVSC: Ryde – Grosch 1, Jovovic 4, Thorleifsdottir 2, Tóvizi 2, Petrus, TOUBLANC 11. Cs.: Hámori 4, Sercien-Ugolin, Juhász, Vámos 2, Csernyánszki 3, Csamangó, Hornyák 1. Vezetőedző: Szilágyi Zoltán.

ETO: Szemerey – HAGMAN 6, Housheer 4, Blohm 4, Dulfer, de Paula 2, VAN WETERING 5. Cs.: Sako (kapus), BREISTÖL 5, Kristiansen, Fodor 1, Jörgensen 3, Lagerquist 1, Stanko 2, Kristiansen 1, Hovden, Elver 2. Vezetőedző: Per Johansson. 
Hétméteresek: 5/4, ill. 4/3. Kiállítások: 4, ill. 4 perc.

A mérkőzést az Audi ETO kezdte jobban: Dione Housheer hétméteresből szerzett vezetést, majd Per Johansson két irányítóval erősítette meg a támadójátékot. A győriek tempóját a Debrecen nem tudta tartani, és tíz perc elteltével már ötgólos volt a különbség (2–7). Housheer elérte idei 50. gólját, Bo Van Wetering gyors indításból szerzett találatával pedig a 16. percben már tíz győri gól szerepelt az eredményjelzőn. Bár Szemerey Zsófi hétméterest is védett, a vendégek a szélső támadásokból több gólt kaptak, így a szünetben öt találat volt a különbség a felek között.

A második félidőben a debreceniek némileg feljavultak támadásban, többször is négy gólra zárkóztak, de a győriek magabiztosan őrizték előnyüket. A hazaiak egyéni villanásai sem voltak elegendők a fordításhoz, míg a Rába-partiak higgadt játékkal kontrollálták a mérkőzést. Az utolsó szó is a győrieké volt, akik végül hatgólos győzelmet arattak a rangadón.

Mérkőzés utáni értékelések

Per Johansson: - Nagyon boldog vagyok. Az első félidőben a hét a hat elleni támadások kicsit megzavarták az ellenfelet. Nem nagyon rotáltam a széleken, de az átlövő poszton rendesen forgattam a csapatot. Nagyon fontos, hogy mindenkit tűzben tartsunk. Tjasa Stanko játékának örülök. Most azok is lehetőséget kaptak, akik eddig nem nagyon játszottak, és ők gólokat is lőttek.

Szilágyi Zoltán: - Nincs szégyenkezni valónk. Van hiányérzetem, mert nem szabad így belemenni egy ilyen rangadóba. Nincs meg a támadásainkban a kellő agresszivitás, pedig a mai ellenfelünkről, mint a világ legjobb csapatáról beszélünk. A második félidőben voltak kifejezetten jó megmozdulásaink, még a hátrányból is tudunk fogadni. Nem adtuk fel, próbáltunk visszajönni. Kiértékeljük a mérkőzést és tanulunk a hibáinkból.

A Győri Audi ETO KC legközelebb október 28-én 18 órakor játszik hazai pályán a Kozármisleny ellen, majd november 1-jén 16 órakor, szintén az Audi-arénában fogadja a Metz együttesét a következő BL-körben.

 

 

