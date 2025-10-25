Felforgatott kerettel is győzött az Audi ETO

Minden játékossal számolhatott Per Johansson a Győri Audi ETO KC soron következő mérkőzésén. A Bajnokok Ligája 5. fordulójában Per Johansson több helyen is változtatott a kezdőcsapaton: a kaput ezúttal Szemerey Zsófi védte, a mezőnyben pedig Linn Blohm, Kelly Dulfer és Bo van Wetering is bizonyíthatott.

Az Audi ETO Debrecenben is veretlen maradt.

Forrás: gyorietokc.hu

DVSC Schaeffler – Győri Audi ETO KC 30-36 (14-19)

Debrecen, Hódos Imre Sportcsarnok, Bajnokok Ligája, 6. forduló. V.: Michal Fabryczny, Jakub Rawiczki.

DVSC: Ryde – Grosch 1, Jovovic 4, Thorleifsdottir 2, Tóvizi 2, Petrus, TOUBLANC 11. Cs.: Hámori 4, Sercien-Ugolin, Juhász, Vámos 2, Csernyánszki 3, Csamangó, Hornyák 1. Vezetőedző: Szilágyi Zoltán. ETO: Szemerey – HAGMAN 6, Housheer 4, Blohm 4, Dulfer, de Paula 2, VAN WETERING 5. Cs.: Sako (kapus), BREISTÖL 5, Kristiansen, Fodor 1, Jörgensen 3, Lagerquist 1, Stanko 2, Kristiansen 1, Hovden, Elver 2. Vezetőedző: Per Johansson.

Hétméteresek: 5/4, ill. 4/3. Kiállítások: 4, ill. 4 perc.

A mérkőzést az Audi ETO kezdte jobban: Dione Housheer hétméteresből szerzett vezetést, majd Per Johansson két irányítóval erősítette meg a támadójátékot. A győriek tempóját a Debrecen nem tudta tartani, és tíz perc elteltével már ötgólos volt a különbség (2–7). Housheer elérte idei 50. gólját, Bo Van Wetering gyors indításból szerzett találatával pedig a 16. percben már tíz győri gól szerepelt az eredményjelzőn. Bár Szemerey Zsófi hétméterest is védett, a vendégek a szélső támadásokból több gólt kaptak, így a szünetben öt találat volt a különbség a felek között.

A második félidőben a debreceniek némileg feljavultak támadásban, többször is négy gólra zárkóztak, de a győriek magabiztosan őrizték előnyüket. A hazaiak egyéni villanásai sem voltak elegendők a fordításhoz, míg a Rába-partiak higgadt játékkal kontrollálták a mérkőzést. Az utolsó szó is a győrieké volt, akik végül hatgólos győzelmet arattak a rangadón.

Mérkőzés utáni értékelések

Per Johansson: - Nagyon boldog vagyok. Az első félidőben a hét a hat elleni támadások kicsit megzavarták az ellenfelet. Nem nagyon rotáltam a széleken, de az átlövő poszton rendesen forgattam a csapatot. Nagyon fontos, hogy mindenkit tűzben tartsunk. Tjasa Stanko játékának örülök. Most azok is lehetőséget kaptak, akik eddig nem nagyon játszottak, és ők gólokat is lőttek.