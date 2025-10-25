EHF Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló

DVSC Schaeffler - Győri Audi ETO KC - ÉLŐ

Debrecen, Hódos Imre Sportcsarnok. Játékvezető: Michal Fabryczny, Jakub Rawicki (lengyelek)

PERCRŐL PERCRE

34. perc:

33. perc: Labdát veszít az ETO. Kimegy a pályáról a labda a hazai támadás során.

32. perc: Jörgensen passza nem jó. Toublanc szerez gólat a jobb szélről. 15-19.

31. perc: Stanko és Jörgensen a második félidő első győri támadásának résztvevői. Housheer lövését védi Placzek.

30. perc: Breistöl eredményes. 13-18. Vámos M. szépít a bal szélről. 14-18. De Paula lő még egy gólt a szünet előtt. 14-19.

29. perc: Housheer hetesét Placzek kiüti. Juhász K. hibázza el a passzt.

28. perc: Hagman lő gólt a jobb szélről. 13-17. Labdát szerez Kristiansen, aztán emberhátrányba kerül a Loki Torleifsdottir szabálytalansága miatt. Mivel üres volt a kapu, büntetőt lőhet az ETO.

27. perc: Toublanc a negyedik gólját lövi. 13-16.

26. perc: Kristiansen pattint a jobb felsőbe. 11-16. Jovovic lövését nem tudja védeni Szemerey. 12-16. Ryde visszaér a kapujába, és védeni tudja de Paula középkezdés utáni félpályás lövését.

25. perc: Hétméteres az ETO javára, Thorleifsdottir kap két percet. Housheer értékesíti a büntetőt. 11-15. Újabb rossz passz a hazaiaknál a szélre.

24. perc: Fodor Csenge megszerzi az első gólját. 10-14. Toublanc ismét betalál. 11-14. Per Johansson időt kér.

23. perc: Elver kapufája után a túloldalon Hámori lő gólt. 10-13.

22. perc: Breistöl most a jobb alsót veszi célba, de Ryde véd. Toublanc lő gólt a jobb szélről. 9-13.

21. perc: Belemenés Breistölnél. Van Wetering kiáll két percre. Toublanc hétméteresét Szemerey védi.

20. perc: Újabb debreceni időkérés: Szilágyi Zoltán ismét megpróbál rendet tenni a csapatánál. Hét a hat ellen a hazaiak. Gól a vége, Hámori eredményes. 8-13.

19. perc: Csernyánszki passza nagyon magas a jobb szélre. Breistöl a bal felsőbe lő. 7-13.

18. perc: Jovovic lövi a hetedik hazai gólt. 7-11. Van Wetering lövését védi Ryde, a kipattanót viszont Breistöl összeszedi. Aztán Breistöl lő gólt. 7-12.