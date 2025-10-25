1 órája
DVSC Schaeffler - Győri Audi ETO KC – ÉLŐ
A válogatott szünet után folytatódik a BL-sorozat. Az Audi ETO a DVSC otthonában lép pályára szombaton 18 órától, a cikkünkből követheti a mérkőzést.
EHF Női Bajnokok Ligája
Debrecen, Hódos Imre Sportcsarnok. Játékvezető: Michal Fabryczny, Jakub Rawicki (lengyelek)
PERCRŐL PERCRE
26. perc:
25. perc: Hétméteres az ETO javára, Thorleifsdottir kap két percet. Housheer értékesíti a büntetőt. 11-15. Újabb rossz passz a hazaiaknál a szélre.
24. perc: Fodor Csenge megszerzi az első gólját. 10-14. Toublanc ismét betalál. 11-14. Per Johansson időt kér.
23. perc: Elver kapufája után a túloldalon Hámori lő gólt. 10-13.
22. perc: Breistöl most a jobb alsót veszi célba, de Ryde véd. Toublanc lő gólt a jobb szélről. 9-13.
21. perc: Belemenés Breistölnél. Van Wetering kiáll két percre. Toublanc hétméteresét Szemerey védi.
20. perc: Újabb debreceni időkérés: Szilágyi Zoltán ismét megpróbál rendet tenni a csapatánál. Hét a hat ellen a hazaiak. Gól a vége, Hámori eredményes. 8-13.
19. perc: Csernyánszki passza nagyon magas a jobb szélre. Breistöl a bal felsőbe lő. 7-13.
18. perc: Jovovic lövi a hetedik hazai gólt. 7-11. Van Wetering lövését védi Ryde, a kipattanót viszont Breistöl összeszedi. Aztán Breistöl lő gólt. 7-12.
17. perc: Petruss lövése kimarad, de Paula gólt szerez. 6-11.
16. perc: De Paula labdát szerez. Dulfer hibázzal el a passzt. Újabb győri labdaszerzés, ezúttal van Wetering indul meg, és ő be is lövi a helyzetet. 6-10.
15. perc: Housheer lövése elzúg a kapu fölött.
14. perc: Labdát veszít az ETO. Tóvizi harcol ki büntetőt, Toublanc értékesíti. 6-9.
13. perc: Hagman lő gólt a jobb szélről. 4-9. Thorleifsdottir talál a győri kapuba. 5-9.
12. perc: Jovovic a második gólját lövi. 3-7. Elvertől jön a válasz. 3-8. Kétkezes lökés miatt kiállítják két percre Dulfert. Tóvizi Petra emberelőnyből eredményes. 4-8.
11. perc: Sercien-Ugolin kapufája után van Wetering eredményes. 2-7. Dulfer kap sárga lapot.
10. perc: Szemerey védése után Blohm ejt a kapuba a lerohanás végén. 2-6. Csernyánszki lövését Dulfer blokkolja.
9. perc: Hétméterest lőhet az ETO, de Paula harcolta ki. Placzek jön a kapuba. Housheer ezt is belövi. 1-5. Csernyánszkit találja meg a passz. 2-5. De Paula lövése nem ér célt.
8. perc: Jovovic lövi az első debreceni gólt. 1-4.
7. perc: Blohm labdát szerez, Hagman gólt szerez. 0-4. Hazai időkérés.
6. perc: Elver is betalál. 0-3.
5. perc: Megint nincs gól a Loki támadásának végén.
4. perc: Technikai hiba Jovovicnál. De Paula eredményes. 0-2.
3. perc: Belemenés a hazaiaknál. Housheer hetesével vezet az ETO. 0-1.
2. perc: Sercien-Ugolin lövését védi Szemerey. Housheer lövését védi Ryde.
1. perc: Rózsaszín-feketében a hazaiak, fehér felsőben és zöld nadrágban a győriek. A DVSC kezdi a mérkőzést. Szemerey a győri kapuban, van Wetering, de Paula, Dulfer, Blohm, Hosheer és Hovden a győri kezdő. Eladják a labdát a debreceniek, de Paula lövése nem talál kaput.
ELŐZETES
A címvédő Győri Audi ETO KC ebben az évben még nem talált legyőzőre és a DVSC otthonában folytatódhat az idényben tíz mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozata.
A Bajnokok Ligája A-csoportjában első helyen álló győriek a DVSC Schaefflerrel mérkőznek meg. A vendéglátók az európai sorozat nyitányán szoros mérkőzésen, egygólos különbséggel tudták legyőzni a Buducnost Podgoricát. A debreceniek szerencséje ezután fordult: az Esbjerg, a Dortmund és a Gloria Bistrita együttesével szemben is alulmaradtak.
A csapatot ennek ellenére nem lehet félvállról venni, ugyanis az Audi ETO-val eddig minden alkalommal szoros mérkőzéseket játszottak. Ezt igazolja Per Johansson nyilatkozata is:
Az előző évek mérkőzései után természetesen különösen tiszteljük a Debrecent. Emlékszünk a tavalyi meccsekre: hazai pályán szoros mérkőzésen nyertünk egy góllal, idegenben pedig nagy hátrányból fordítottunk.
Az izgalmasnak ígérkező találkozót 18 órától online közvetítjük.