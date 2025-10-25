október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

12°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda BL

1 órája

DVSC Schaeffler - Győri Audi ETO KC – ÉLŐ

Címkék#bl#DVSC Schaeffler#Győri Audi ETO KC#sorozat

A válogatott szünet után folytatódik a BL-sorozat. Az Audi ETO a DVSC otthonában lép pályára szombaton 18 órától, a cikkünkből követheti a mérkőzést.

Kisalföld.hu

EHF Női Bajnokok Ligája

DVSC Schaeffler - Győri Audi ETO KC - ÉLŐ

Debrecen, Hódos Imre Sportcsarnok. Játékvezető: Michal Fabryczny, Jakub Rawicki (lengyelek)

PERCRŐL PERCRE   

26. perc

25. perc: Hétméteres az ETO javára, Thorleifsdottir kap két percet. Housheer értékesíti a büntetőt. 11-15. Újabb rossz passz a hazaiaknál a szélre.

24. perc: Fodor Csenge megszerzi az első gólját. 10-14. Toublanc ismét betalál. 11-14. Per Johansson időt kér.

23. perc: Elver kapufája után a túloldalon Hámori lő gólt. 10-13.

22. perc: Breistöl most a jobb alsót veszi célba, de Ryde véd. Toublanc lő gólt a jobb szélről. 9-13.

21. perc: Belemenés Breistölnél. Van Wetering kiáll két percre. Toublanc hétméteresét Szemerey védi. 

20. perc: Újabb debreceni időkérés: Szilágyi Zoltán ismét megpróbál rendet tenni a csapatánál. Hét a hat ellen a hazaiak. Gól a vége, Hámori eredményes. 8-13.

19. perc: Csernyánszki passza nagyon magas a jobb szélre. Breistöl a bal felsőbe lő. 7-13

18. perc: Jovovic lövi a hetedik hazai gólt. 7-11. Van Wetering lövését védi Ryde, a kipattanót viszont Breistöl összeszedi. Aztán Breistöl lő gólt. 7-12

17. perc: Petruss lövése kimarad, de Paula gólt szerez. 6-11

16. perc: De Paula labdát szerez. Dulfer hibázzal el a passzt. Újabb győri labdaszerzés, ezúttal van Wetering indul meg, és ő be is lövi a helyzetet. 6-10.

15. perc: Housheer lövése elzúg a kapu fölött. 

14. perc: Labdát veszít az ETO. Tóvizi harcol ki büntetőt, Toublanc értékesíti. 6-9.

13. perc: Hagman lő gólt a jobb szélről. 4-9. Thorleifsdottir talál a győri kapuba. 5-9

12. perc: Jovovic a második gólját lövi. 3-7. Elvertől jön a válasz. 3-8. Kétkezes lökés miatt kiállítják két percre Dulfert. Tóvizi Petra emberelőnyből eredményes. 4-8.

11. perc: Sercien-Ugolin kapufája után van Wetering eredményes. 2-7. Dulfer kap sárga lapot.

10. perc: Szemerey védése után Blohm ejt a kapuba a lerohanás végén. 2-6. Csernyánszki lövését Dulfer blokkolja.

9. perc: Hétméterest lőhet az ETO, de Paula harcolta ki. Placzek jön a kapuba. Housheer ezt is belövi. 1-5. Csernyánszkit találja meg a passz. 2-5. De Paula lövése nem ér célt.

8. perc: Jovovic lövi az első debreceni gólt. 1-4.

7. perc: Blohm labdát szerez, Hagman gólt szerez. 0-4. Hazai időkérés.

6. perc: Elver is betalál. 0-3.

5. perc: Megint nincs gól a Loki támadásának végén. 

4. perc: Technikai hiba Jovovicnál. De Paula eredményes. 0-2.

3. perc: Belemenés a hazaiaknál. Housheer hetesével vezet az ETO. 0-1.

2. perc: Sercien-Ugolin lövését védi Szemerey. Housheer lövését védi Ryde.

1. perc: Rózsaszín-feketében a hazaiak, fehér felsőben és zöld nadrágban a győriek. A DVSC kezdi a mérkőzést. Szemerey a győri kapuban, van Wetering, de Paula, Dulfer, Blohm, Hosheer és Hovden a győri kezdő. Eladják a labdát a debreceniek, de Paula lövése nem talál kaput.

ELŐZETES

A címvédő Győri Audi ETO KC ebben az évben még nem talált legyőzőre és a DVSC otthonában folytatódhat az idényben tíz mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozata. 

Audi ETO
Az Audi ETO Debrecenbe utazott újabb két pontért.
Fotó: Csapó Balázs

A Bajnokok Ligája A-csoportjában első helyen álló győriek a DVSC Schaefflerrel mérkőznek meg. A vendéglátók az európai sorozat nyitányán szoros mérkőzésen, egygólos különbséggel tudták legyőzni a Buducnost Podgoricát. A debreceniek szerencséje ezután fordult: az Esbjerg, a Dortmund és a Gloria Bistrita együttesével szemben is alulmaradtak. 

A csapatot ennek ellenére nem lehet félvállról venni, ugyanis az Audi ETO-val eddig minden alkalommal szoros mérkőzéseket játszottak. Ezt igazolja Per Johansson nyilatkozata is:

Az előző évek mérkőzései után természetesen különösen tiszteljük a Debrecent. Emlékszünk a tavalyi meccsekre: hazai pályán szoros mérkőzésen nyertünk egy góllal, idegenben pedig nagy hátrányból fordítottunk.

Az izgalmasnak ígérkező találkozót 18 órától online közvetítjük.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu