EHF Női Bajnokok Ligája

DVSC Schaeffler - Győri Audi ETO KC - ÉLŐ

Debrecen, Hódos Imre Sportcsarnok. Játékvezető: Michal Fabryczny, Jakub Rawicki (lengyelek)

PERCRŐL PERCRE

26. perc:

25. perc: Hétméteres az ETO javára, Thorleifsdottir kap két percet. Housheer értékesíti a büntetőt. 11-15. Újabb rossz passz a hazaiaknál a szélre.

24. perc: Fodor Csenge megszerzi az első gólját. 10-14. Toublanc ismét betalál. 11-14. Per Johansson időt kér.

23. perc: Elver kapufája után a túloldalon Hámori lő gólt. 10-13.

22. perc: Breistöl most a jobb alsót veszi célba, de Ryde véd. Toublanc lő gólt a jobb szélről. 9-13.

21. perc: Belemenés Breistölnél. Van Wetering kiáll két percre. Toublanc hétméteresét Szemerey védi.

20. perc: Újabb debreceni időkérés: Szilágyi Zoltán ismét megpróbál rendet tenni a csapatánál. Hét a hat ellen a hazaiak. Gól a vége, Hámori eredményes. 8-13.

19. perc: Csernyánszki passza nagyon magas a jobb szélre. Breistöl a bal felsőbe lő. 7-13.

18. perc: Jovovic lövi a hetedik hazai gólt. 7-11. Van Wetering lövését védi Ryde, a kipattanót viszont Breistöl összeszedi. Aztán Breistöl lő gólt. 7-12.

17. perc: Petruss lövése kimarad, de Paula gólt szerez. 6-11.

16. perc: De Paula labdát szerez. Dulfer hibázzal el a passzt. Újabb győri labdaszerzés, ezúttal van Wetering indul meg, és ő be is lövi a helyzetet. 6-10.

15. perc: Housheer lövése elzúg a kapu fölött.

14. perc: Labdát veszít az ETO. Tóvizi harcol ki büntetőt, Toublanc értékesíti. 6-9.

13. perc: Hagman lő gólt a jobb szélről. 4-9. Thorleifsdottir talál a győri kapuba. 5-9.

12. perc: Jovovic a második gólját lövi. 3-7. Elvertől jön a válasz. 3-8. Kétkezes lökés miatt kiállítják két percre Dulfert. Tóvizi Petra emberelőnyből eredményes. 4-8.

11. perc: Sercien-Ugolin kapufája után van Wetering eredményes. 2-7. Dulfer kap sárga lapot.

10. perc: Szemerey védése után Blohm ejt a kapuba a lerohanás végén. 2-6. Csernyánszki lövését Dulfer blokkolja.

9. perc: Hétméterest lőhet az ETO, de Paula harcolta ki. Placzek jön a kapuba. Housheer ezt is belövi. 1-5. Csernyánszkit találja meg a passz. 2-5. De Paula lövése nem ér célt.