Kézilabda

2 órája

Kiderült, miért éjszakázott a fontos BL-meccs előtt a müncheni reptéren az Audi ETO és a DVSC riválisa

Fontos BL-meccset vív a dán Esbjerg szombaton 16 órakor Debrecenben. Az Audi ETO-val is egy csoportban lévő együttes a müncheni reptéren éjszakázott.

Kisalföld.hu

Mint ismeretes, a dán team Esbjerg egy csoportban van az Audi ETO-val és a DVSC-vel. A győriektől már kikaptak az északiak, szombaton pedig Debrecenben van jelenésük Reistadéknak.

Audi ETO
Győrben az Audi ETO okozott gondot az Esbjergnek, Debrecenbe eljutniuk sem volt könnyű a dánoknak.
Fotó: Molcsányi Máté

A daniasport.hu Facebook-oldala szerint azonban nem volt zökkenőmentes az útjuk a dánoknak, ugyanis drónok miatt teljes káosz volt a csapat utazása Debrecenbe, a játékosok a müncheni reptér padlóján aludtak.

„A repülőnk Billundból egyórás késéssel indult, emiatt éppen lekéstük a Münchenből Debrecenbe tartó csatlakozást. Új járatot foglaltunk Budapestre, és már azt hittük, minden rendben lesz – de aztán jött az újabb csapás” – nyilatkozta a klub igazgatója, H.C. Warrer.

Mint hozzátette: már a gépen ültek, amikor egy óra várakozás után bejelentették, el kell hagyniuk a fedélzetet. A müncheni repülőteret ugyanis drónok miatt lezárták, így nem tudtak továbbindulni. Ezután órákon át senki sem tudott semmit, csak vártak a terminálban.

Az Oktoberfest miatt a városban egyetlen szabad hotelszoba sem akadt, így a dán csapat kénytelen volt a repülőtéren éjszakázni.

A padokon és a padlón aludtak az Audi ETO riválisának játékosai

Több ezer ember volt a reptéren, végül a játékosok a padlóra, illetve a padokra feküdtek. tetézte a gondokat, hogy a reptéri boltok is zárva voltak, így a játékosoknak improvizálniuk kellett, csak víz és snack maradt számukra.

Szombat reggel végül sikerült elindulniuk Budapestre, majd onnan busszal Debrecen felé vették az irányt.

A Debrecen–Team Esbjerg mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik, és a Sport TV közvetiti. Érdemes megnézni, milyen nyomot hagyott a viszontagságos utazás a hétszeres Bajnokok Ligája-győztes Audi ETO egyik legnagyobb riválisán.

 

