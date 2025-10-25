Debrecenbe kéne menni - a Cívisvárosban őrizheti meg veretlenségét az Audi ETO

Története 82. találkozójára készül a Győri Audi ETO KC a DVSC Schaeffler ellen. Bár az együttesek a hazai bajnokságban már rutinos ellenfeleknek számítanak, a Bajnokok Ligájában mindössze harmadszor csapnak össze.

Izgalmas találkozóra számítanak az Audi ETO játékosai.

Fotó: Krizsán Csaba

Az előző évek mérkőzései után természetesen különösen tiszteljük a Debrecent. Emlékszünk a tavalyi meccsekre: hazai pályán szoros mérkőzésen nyertünk egy góllal, idegenben pedig nagy hátrányból fordítottunk. Tudjuk, mennyire nehéz ellenük idegenben játszani. Az előző idények során is tapasztaltuk, hogy mindig komoly kihívás vár ránk. Éppen ezért most is extra motivációval készülünk, hogy jó teljesítményt nyújtsunk és folytassuk a veretlenségi sorozatunkat a Bajnokok Ligájában

– emelte ki Per Johansson.

Az Audi ETO-ra nehéz ellenfél vár

A felek legutóbb márciusban találkoztak, akkor 36-28-ra győztek a zöld-fehérek. A magyar bajnoki fordulók azonban rendre szoros csatákat és egygólos győri győzelmeket hoztak. A debreceniek utoljára 2024 februárjában tudták legyőzni a Rába-parti együttest.

Az Audi ETO az utóbbi időben jelentős változásokon ment keresztül ami a taktikát illeti, többek közt ennek is köszönhető, hogy

a magyar bajnokságban és

a BL-csoportkörökben

is őrzi veretlenségét Per Johansson csapata.

Száz százalékos a győri eredménysor

A Bajnokok Ligája A-csoportjában az Audi ETO fölényes győzelmet aratott Dortmundban (30-43), az Esbjerget viszont már jóval szorosabb csatában győzték le a zöld-fehérek (31-30). Per Johansson csapata sima mérkőzésen nyert Podgoricában a Buducnost ellen (36-20), majd a Gloria Bistritával vívott meccs sem okozott a győriek számára nehézséget (33-18). A címvédő Audi ETO csoportelsőként várja a folytatást.

Erősebb a győri védelem

A stratégiai változásokról beszélt Veronica Kristiansen is a klub honlapján szereplő cikkben:

Felkészülten várjuk a találkozót. Sok kemény mérkőzést játszottunk már ellenük, és most is elsősorban arra fogunk koncentrálni, hogy megőrizzük a jó védekezésünket - ez mostanában különösen jól működött

- emelte ki a norvég klasszis. A teljes nyilatkozatot itt lehet megtekinteni: