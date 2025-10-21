1 órája
Kínosan érzi magát Veronica Kristiansen a fehér sort miatt
A női válogatott megelégelte a fehér sortot, ezért a Dán Kézilabda Szövetség hivatalos kérvényt nyújtott be az IHF-hez annak érdekében, hogy ne kelljen a játékosoknak világos mezt viselni. A kezdeményezéshez Svédország és Norvégia is csatlakozott, így az Audi ETO játékosait is érinti a kérdés.
A jelenlegi szabályok értelmében világos és sötét mezgarnitúrával is rendelkeznie kell a kézilabda csapatoknak. A fontos társadalmi témában érintett az Audi ETO több játékosa: a dán válogatott Helena Elver és Kristina Jörgensen, a svéd nemzeti színekben is pályára lépő Linn Blohm, Nathalie Hagman és Anna Lagerquist, valamint a dán Helena Elver és Veronica Kristiansen is. Utóbbi szót is emelt a fehér sortok ellen.
A dán kézilabda-szövetség kezdeményezése a daniasport.hu szerint nem újkeletű: két évvel ezelőtt a női labdarúgó-válogatott is foglalkozott a kérdéssel. Hiába a nyomásgyakorlás, ugyanis 2024-ben, a párizsi olimpián a dán kézilabdázók fehér sortban léptek pályára Norvégia és Svédország ellen.
Az Audi ETO játékosa is támogatja a kezdeményezést
A pályafutása lezárását fontolgató Veronica Kristiansen szerint
Kínos és zavaró
a ruhadarab viselete.
„Számomra személyesen is zavaró és kínos a fehér sort. A menstruációs ciklust nem lehet kontrollálni, ezért ideje lenne eltünteti a fehér nadrágokat a sportból"
- mondta el Kristiansen a norvég NRK csatornának.
Az IHF egyelőre ragaszkodik az idejétmúlt szabályhoz
A női kézilabda világbajnokság november 27-én kezdődik. A német-holland közös rendezésű világeseményig már nincs sok idő, így a szabálymódosítást sem tudja végrehajtani az Európai Kézilabda Szövetség, ugyanakkor a szervezet nyitott a változtatásra.
„Dánia például fehér, piros és fekete sortokat regisztrált a tornára. Megpróbálunk minden csapatnak lehetőséget adni arra, hogy sötét nadrágban játszhasson, ha ezt a sorsolás és a körülmények lehetővé teszik" - közölte Adrian Costieu, az IHF sajtóosztályának munkatársa.
A dánok nem voltak elég határozottak
Mette Vestergaard, a dán szövetség alelnöke a TV2 Sportnak adott nyilatkozatában kifejtette: régóta próbálnak változást elérni, de csak most érkezett el az ideje a hivatalos kérvény benyújtásának.
„A lányok rendkívül kellemetlenül érzik magukat emiatt és menstruáció idején ez különösen érzékeny kérdés" - mondta el a szakember, aki úgy véli, túlzás lenne azt állítani, hogy az IHF ígéretet tett a változtatásra, de mindent megtesznek azért, hogy mellőzni tudják a fehér sortok használatát.