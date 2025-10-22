október 22., szerda

Előd névnap

20°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Veretlen és nyeretlen csatája – videó

Címkék#Hatadou Sako#Moyra Budaörs#Lukács Boglárka#Győri Audi ETO KC

A K&H női kézilabda liga 6. fordulójában szerda este folytatja menetelését Per Johansson együttese. A Győri Audi ETO KC a válogatott szünetet követően hazai pályán, az Audi-arénában fogadja a Moyra Budaörs gárdáját.

Kisalföld.hu

A győriek eddig hibátlanul teljesítenek a bajnokságban, míg ellenfelük nyeretlen, legjobb eredményük egy döntetlen a Dunaújváros ellen. A Győri Audi ETO KC egyre inkább közel kerül ahhoz a játékképhez, amelyet a szezon elején célul tűzött ki: Hatadou Sako remek formája mellett a védekezés is összeállt, ennek köszönhetően a legutóbbi, Ferencváros elleni találkozón a tréner szerint „szinte tökéletes” teljesítményt nyújtott a csapat. A mérkőzés 18 órakor kezdődik az Audi-arénában.

Audi ETO
A Győri Audi ETO KC a Moyra Budaörs csapatát fogadja.
Fotó: Krizsán Csaba

A Budaörs elleni mérkőzés nagyon alkalom arra, hogy a válogatott hét után újra együtt legyünk, visszataláljunk a közös ritmushoz. Fontos, hogy a válogatott játékosok is visszatérjenek, és ismét összhangba kerüljenek a fiatalokkal, akik szintén lehetőséget kapnak majd

- fogalmazott Per Johansson az Audi ETO hivatalos oldalán.

Az Audi ETO fiatal játékosai is lehetőséget kapnak

A vezetőedző a Budaörs elleni mérkőzésre több tehetséges akadémistát nevezett, köztük Lukács Boglárkát - a kapus Nemesvámosról érkezett nyáron. A játékos a mérkőzés előtt nyilatkozott:

A Győri Audi ETO KC október 22-én, szerdán 18 órától fogadja a Moyra Budaörs együttesét. Az összecsapást az M4 Sport Kézi YouTube-csatornán közvetítik.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu