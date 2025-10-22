Veretlen és nyeretlen csatája – videó

A győriek eddig hibátlanul teljesítenek a bajnokságban, míg ellenfelük nyeretlen, legjobb eredményük egy döntetlen a Dunaújváros ellen. A Győri Audi ETO KC egyre inkább közel kerül ahhoz a játékképhez, amelyet a szezon elején célul tűzött ki: Hatadou Sako remek formája mellett a védekezés is összeállt, ennek köszönhetően a legutóbbi, Ferencváros elleni találkozón a tréner szerint „szinte tökéletes” teljesítményt nyújtott a csapat. A mérkőzés 18 órakor kezdődik az Audi-arénában.

A Győri Audi ETO KC a Moyra Budaörs csapatát fogadja.

Fotó: Krizsán Csaba

A Budaörs elleni mérkőzés nagyon alkalom arra, hogy a válogatott hét után újra együtt legyünk, visszataláljunk a közös ritmushoz. Fontos, hogy a válogatott játékosok is visszatérjenek, és ismét összhangba kerüljenek a fiatalokkal, akik szintén lehetőséget kapnak majd

- fogalmazott Per Johansson az Audi ETO hivatalos oldalán.

Az Audi ETO fiatal játékosai is lehetőséget kapnak

A vezetőedző a Budaörs elleni mérkőzésre több tehetséges akadémistát nevezett, köztük Lukács Boglárkát - a kapus Nemesvámosról érkezett nyáron. A játékos a mérkőzés előtt nyilatkozott:

A Győri Audi ETO KC október 22-én, szerdán 18 órától fogadja a Moyra Budaörs együttesét. Az összecsapást az M4 Sport Kézi YouTube-csatornán közvetítik.