Családi idill és meghitt pillanatok a kézilabdaklasszistól

Nagyjából a félidőnél tart Kari Brattset Dale terhessége. A Győri Audi ETO KC olimpiai, világ- és Európa-bajnok és BL-győztes játékosa kisfiára, Nilsre és a születendő gyermekére helyezte a hangsúlyt.

Brattset volt az EHF Bajnokok Ligája négyes döntőjének legjobb játékosa. Az Audi ETO kézilabdázójának hamarosan megszületik második gyermeke.

Fotó: Molcsányi Máté

Egy másfajta ősz kézilabda nélkül, mivel a fő fókusz is ad valamit. Majdnem félúton. Próbálok több időt tölteni a családdal és a barátokkal

- olvasható a közösségi oldalon.

Arról, hogy telnek a napjai Brattsetnek, az Instagramon posztolt. A felvételek szerint jut idő a kirándulásra és a meghitt pillanatokra, de a kézilabda is szerves részét képezi a család életének.

Az Audi ETO játékosa követi csapata meccseit

Ez utóbbit mi is alá tudjuk támasztani, ugyanis az Audi-arénában minden mérkőzésen találkozunk a kézilabdázóval és a családjával. A norvég játékos várandósságát szeptember elején tette közzé klubja. Sandra Toft és Győri-Lukács Viktória után ő a zöld-fehérek újabb játékosa, aki gyermeket vár. Egy héttel később pedig kiderült, hogy az ETO-nál valódi bébibumm lesz, ugyanis Estelle Nze Minko is anyai örömök elé néz.