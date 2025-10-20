október 20., hétfő

Vendel névnap

13°
+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Családi idill és meghitt pillanatok a kézilabdaklasszistól

Címkék#Nils#kézilabdaklasszis#Győri Audi ETO KC#Kari Brattset Dale

Másfajta őszről posztolt Kari Brattset Dale. Az Audi ETO kézilabdázója próbál minél több időt a szerettei körében tölteni, ezekről a meghitt pillanatokról szól a bejegyzése.

Kisalföld.hu

Nagyjából a félidőnél tart Kari Brattset Dale terhessége. A Győri Audi ETO KC olimpiai, világ- és Európa-bajnok és BL-győztes játékosa kisfiára, Nilsre és a születendő gyermekére helyezte a hangsúlyt.

Audi ETO
Brattset volt az EHF Bajnokok Ligája négyes döntőjének legjobb játékosa. Az Audi ETO kézilabdázójának hamarosan megszületik második gyermeke.
Fotó: Molcsányi Máté

Egy másfajta ősz kézilabda nélkül, mivel a fő fókusz is ad valamit. Majdnem félúton. Próbálok több időt tölteni a családdal és a barátokkal

- olvasható a közösségi oldalon.

Arról, hogy telnek a napjai Brattsetnek, az Instagramon posztolt. A felvételek szerint jut idő a kirándulásra és a meghitt pillanatokra, de a kézilabda is szerves részét képezi a család életének. 

Az Audi ETO játékosa követi csapata meccseit

Ez utóbbit mi is alá tudjuk támasztani, ugyanis az Audi-arénában minden mérkőzésen találkozunk a kézilabdázóval és a családjával. A norvég játékos várandósságát szeptember elején tette közzé klubja. Sandra Toft és Győri-Lukács Viktória után ő a zöld-fehérek újabb játékosa, aki gyermeket vár. Egy héttel később pedig kiderült, hogy az ETO-nál valódi bébibumm lesz, ugyanis Estelle Nze Minko is anyai örömök elé néz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu