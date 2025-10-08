október 8., szerda

Kézilabda

2 órája

BL-meccsek sorát játssza az Audi ETO

Címkék#Európai Kézilabda-szövetség#Győri Audi ETO KC#menetrend#Borussia Dortmund

Az EHF elkészítette a Bajnokok Ligája csoportkörének jövő évi menetrendjét. Januárban és februárban a sorozatban hatszor lép pályára az Audi ETO, ebből háromszor hazai közönség előtt.

Kisalföld.hu

Az évet a BL- és a magyar bajnoki fordulóban is idegenben zárja a Győri Audi ETO KC. A 2026-os mérkőzések menetrendjét az Európai Kézilabda-szövetség már korábban kisorsolta, így azt előre lehetett tudni, hogy Per Johansson gárdája idegenben kezdi az új évet az európai elitligában.

Audi ETO
Az Audi ETO februárban a Dortmund ellen zárja az A-csoportbeli küzdelmeit.
Forrás: gyorietokc.hu

Francia csapat lesz az Audi ETO első, 2026-os ellenfele

A Bajnokok Ligája 8. fordulójában, november 16-án a Storhamar otthonában lép pályára a győri együttes, a következő év első BL-meccsét pedig január 10-én, a francia Metz otthonában vívja. 

Az Audi ETO programja:

  • 9. forduló, 2026. január 10., szombat, 16 óra: Metz - Győri Audi ETO KC
  • 10. forduló, 2026. január 17., szombat, 18 óra: Győri Audi ETO KC - DVSC Shaeffler
  • 11. forduló, 2026. január 25., vasárnap, 16 óra: CS Gloria Bistrita - Győri Audi ETO KC
  • 12. forduló: 2026. február 7., szombat, 18 óra: Győri Audi ETO KC - OTP Group Buducnost Podgorica
  • 13. forduló: 2026. február 14., szombat, 18 óra: Team Esbjerg - Győri Audi ETO KC
  • 14. forduló: 2026. február 22., vasárnap 16 óra: Győri Audi ETO KC - Borussia Dortmund (az A-csoport zárómérkőzése)
