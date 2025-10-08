BL-meccsek sorát játssza az Audi ETO

Az évet a BL- és a magyar bajnoki fordulóban is idegenben zárja a Győri Audi ETO KC. A 2026-os mérkőzések menetrendjét az Európai Kézilabda-szövetség már korábban kisorsolta, így azt előre lehetett tudni, hogy Per Johansson gárdája idegenben kezdi az új évet az európai elitligában.

Az Audi ETO februárban a Dortmund ellen zárja az A-csoportbeli küzdelmeit.

Forrás: gyorietokc.hu

Francia csapat lesz az Audi ETO első, 2026-os ellenfele

A Bajnokok Ligája 8. fordulójában, november 16-án a Storhamar otthonában lép pályára a győri együttes, a következő év első BL-meccsét pedig január 10-én, a francia Metz otthonában vívja.

Az Audi ETO programja: