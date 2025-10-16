Kézilabda
Születésnapos a BL-győztes
Születésnapját ünnepli Anna Lagerquist. Az Audi ETO svéd beállója 31 éves lett.
A kézilabdázó a svédországi Lundban született 1993. október 16-án. Az Audi ETO beállója a svéd válogatottban ünnepelhet.
Anna Lagerquistet sajnos nem kerülte el a sérülés: 2024 februárjában keresztszalag-szakadást szenvedett, amely miatt egy éves kihagyás várt rá. A győri csapat színeiben, győztes mérkőzésen térhetett vissza a pályára.
A játékos ma már szerencsére teljes értékű munkát tud végezni, célja a csapatával mindhárom trófeát megszerezni az idény végén.
