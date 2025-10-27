Aranygóllal nyert az ETO HC

DEAC Jégkorong Akadémia–UNI Győr ETO HC 3–4 (3–2, 0–0, 0–1, 0–1 - hosszabbítás után)

Debrecen, Andrersen Liga, 5. forduló, férfimérkőzés, 50 néző, V.: Margitics, Juhász.

ETO HC: Sági – Szűcs I., Vizi, Dézsi Barnabás 1, Csata 2, Sipák, Kiss Á., Csölle, Koczkás, Sipák, Dézsi Bence 1, Takács B., Beck, Gál Sz. Edző: Odnoga Mátyás.

Remekül kezdték a győriek a mérkőzést, már az első három percben megszerezték a vezetést Dézsi Bence találatával. A hazaiak azonban gyorsan fordítottak, előbb Lifshits, majd emberelőnyben Tóth volt eredményes. Csata Sebestyén egyenlített, de a harmad hajrájában Méhes újabb gólt szerzett, így 3–2-es debreceni vezetéssel zárult az első játékrész.

A második harmadban mindkét csapat fegyelmezetten védekezett, a kiállításokat egyik fél sem tudta kihasználni, így gól nélküli lett a periódus.

A záró harmad elején emberelőnybe kerültaz ETO, amit Csata Sebestyén újabb találatával ki is használt – ezzel kiegyenlítve az állást. A folytatásban a győriek domináltak, több nagy helyzetet is kialakítottak, de a rendes játékidőben nem esett újabb gól.

A hosszabbításban viszont villant a győri csapat: Dézsi Barnabás egy parádés szóló után megszerezte az aranygólt, így a találkozót 4–3-ra megnyerte az ETO. Ez a győzelem nemcsak két Andersen Liga pontot, hanem az EUHL tabellán is értékes helyezési pontokat jelent – összességében tehát négy pontnyi öröm jutott a győri Széchenyi István Egyetem Csapatának.

A győriek ezzel a sikerrel 2 ponttal vezetik a tabellát a fordulóban pont nélkül maradó Lehel HC előtt.

Fotó: Huszti Dávid Photo

Új rendszerben folytatódik az EUHL

Az egyetemi bajnokság idei lebonyolítása mostanra vált véglegessé. Az új struktúrában két divízió jött létre: az egyikben a szlovák csapatok mérkőznek meg egymással, míg a másikban – amelyben az UNI Győr ETO HC is szerepel – nemzetközi mezőny alakult ki.

Utóbbi csoportban öt csapat versenyez: UNI Győr ETO HC, DEAC, Sapientia U23 (román), Sabers Oświęcim (lengyel), Opole United (lengyel).

A csapatok három külön kupasorozat keretében mérik össze erejüket, az összesített eredmények döntik el a helyezéseket. A szezon végén pedig az úgynevezett Sekeras-kupán a szlovák és a nemzetközi divízió legjobbjai csapnak össze.