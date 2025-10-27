október 27., hétfő

Szabina névnap

12°
+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jégkorong

1 órája

Aranygóllal nyert az ETO HC

Címkék#Andersen Liga#UNI Győr ETO HC#jégkorong

Debrecenben folytatta szereplését az UNI Győr ETO HC, amely az Andersen Liga aktuális fordulójában a DEAC vendégeként lépett jégre.

DEAC Jégkorong Akadémia–UNI Győr ETO HC 3–4 (3–2, 0–0, 0–1, 0–1 -  hosszabbítás után)
Debrecen, Andrersen Liga, 5. forduló, férfimérkőzés, 50 néző, V.: Margitics, Juhász.
ETO HC: Sági – Szűcs I., Vizi, Dézsi Barnabás 1, Csata 2, Sipák, Kiss Á., Csölle, Koczkás, Sipák, Dézsi Bence 1, Takács B., Beck, Gál Sz. Edző: Odnoga Mátyás.

Remekül kezdték a győriek a mérkőzést, már az első három percben megszerezték a vezetést Dézsi Bence találatával. A hazaiak azonban gyorsan fordítottak, előbb Lifshits, majd emberelőnyben Tóth  volt eredményes. Csata Sebestyén egyenlített, de a harmad hajrájában Méhes újabb gólt szerzett, így 3–2-es debreceni vezetéssel zárult az első játékrész.
A második harmadban mindkét csapat fegyelmezetten védekezett, a kiállításokat egyik fél sem tudta kihasználni, így gól nélküli lett a periódus.
A záró harmad elején emberelőnybe kerültaz ETO, amit Csata Sebestyén újabb találatával ki is használt – ezzel kiegyenlítve az állást. A folytatásban a győriek domináltak, több nagy helyzetet is kialakítottak, de a rendes játékidőben nem esett újabb gól.
A hosszabbításban viszont villant a győri csapat: Dézsi Barnabás egy parádés szóló után megszerezte az aranygólt, így a találkozót 4–3-ra megnyerte az ETO. Ez a győzelem nemcsak két Andersen Liga pontot, hanem az EUHL tabellán is értékes helyezési pontokat jelent – összességében tehát négy pontnyi öröm jutott a győri Széchenyi István Egyetem Csapatának.

A győriek ezzel a sikerrel 2 ponttal vezetik a tabellát a fordulóban pont nélkül maradó Lehel HC előtt.
Fotó: Huszti Dávid Photo

Sikerével az UNI Győr ETO HC az egyetlen veretlen csapat az Andersen Ligában. A győriek győzelmükkel 2 ponttal vezetik a tabellát a fordulóban pont nélkül maradó Lehel HC előtt.

Új rendszerben folytatódik az EUHL

Az egyetemi bajnokság idei lebonyolítása mostanra vált véglegessé. Az új struktúrában két divízió jött létre: az egyikben a szlovák csapatok mérkőznek meg egymással, míg a másikban – amelyben az UNI Győr ETO HC is szerepel – nemzetközi mezőny alakult ki.
Utóbbi csoportban öt csapat versenyez: UNI Győr ETO HC, DEAC, Sapientia U23 (román), Sabers Oświęcim (lengyel), Opole United (lengyel).
A csapatok három külön kupasorozat keretében mérik össze erejüket, az összesített eredmények döntik el a helyezéseket. A szezon végén pedig az úgynevezett Sekeras-kupán  a szlovák és a nemzetközi divízió legjobbjai csapnak össze.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu