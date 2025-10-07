A volt győri középpályás hallgat Cesc Fabregasra

A győri Bősze Levente, az olasz élvonalbeli Como fiatal magyar futballistája rengeteg hasznos tanácsot kap Cesc Fabregástól, a gárda játékosként világ- és Európa-bajnokság vezetőedzőjétől.

"Nagyon sokat beszélgetünk, a legjobb tanácsokat mindig edzés előtt kapom tőke, de folyamatosan azt mondja, hogy fiatal vagyok még, és az idő nekem dolgozik" - nyilatkozott az M1 aktuális csatornának a 16 éves középpályás, aki a Dunaszerdahelytől egy évre kölcsönbe került a Serie A-ban szereplő együtteshez.

Bősze megjegyezte, az első naptól kezdve az első csapattal készül, ugyanakkor meccseken egyelőre az U19-eseknél szerepel - a Primavera 2 bajnokságban négy forduló után három győzelemmel és egy döntetlennel listavezető a gárda -, a célja viszont az, hogy ebben a szezonban esetleg egy Olasz Kupa-, vagy bajnoki mérkőzésen a felnőtteknél is bemutatkozzon. A játékos megjegyezte, a szlovák bajnokság jóval "brusztolósabb" volt, Olaszországban főként a játéktudás a legnagyobb különbség.