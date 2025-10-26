október 26., vasárnap

Dömötör névnap

+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgó NB III, Északnyugati csoport

15 perce

A végén mentett pontot az FC Sopron

Címkék#Somogyi#Szilágyi#Fendrik#Sopron

Kisalföld.hu
A végén mentett pontot az FC Sopron

Szilágyi (FC Sopron). Fotó: facebook

FC Sopron–Bicske 1-1 (0-0)

Sopron, 400 néző. V.: Dominkó.

FC Sopron: Ferenczi - Kovács, Orosz, Reseterits, Somogyi, Szilágyi, Tóth D., Fendrik (Szóka, 72.), Molnár, Végh (Vankó, 61.), Varga O. Vezetőedző: Finta Zoltán.

Bicske: Varasdi - Nemes, Mlinárcsik, Mohai, Savanya, Herczeg (Turcsik, 84.), Pócs, Harmat, Hirman, Fehér (Vicz, 84.), Knolmár. Vezetőedző: Csordás Csaba.

Gsz.: Szilágyi, (96.), ill. Pócs (86.).

86. p.: Egy gyors kontratámadás után balról belőtt labdát Pócs tiszta helyzetből lőtte a jobb felső sarokba. 0-1.

96. p.: Jobbról beívelt labdát kapu előtti tömörülésnél Szilágyi fejjel csúsztatta a hálóba. 1-1.

A Sopron az első félidőt végigtámadta, több ziccert kihagyott. A második játékrészben feljött a Bicske, gólt is rúgott, de a hazaiak nem adták fel és a hosszabbítás hosszabbításában egyenlítettek. Igazságos a döntetlen.

Finta Zoltán: - A helyzetek alapján egy agyonnyert mérkőzés volt, de ahogy a futballban lenni szokott, az ellenfél rúgott gólt. A csapat erejét mutatja, hogy nem adtuk fel és a hosszabbításban egyenlítettünk.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu