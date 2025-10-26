A végén mentett pontot az FC Sopron

FC Sopron–Bicske 1-1 (0-0)

Sopron, 400 néző. V.: Dominkó.

FC Sopron: Ferenczi - Kovács, Orosz, Reseterits, Somogyi, Szilágyi, Tóth D., Fendrik (Szóka, 72.), Molnár, Végh (Vankó, 61.), Varga O. Vezetőedző: Finta Zoltán.

Bicske: Varasdi - Nemes, Mlinárcsik, Mohai, Savanya, Herczeg (Turcsik, 84.), Pócs, Harmat, Hirman, Fehér (Vicz, 84.), Knolmár. Vezetőedző: Csordás Csaba.

Gsz.: Szilágyi, (96.), ill. Pócs (86.).

86. p.: Egy gyors kontratámadás után balról belőtt labdát Pócs tiszta helyzetből lőtte a jobb felső sarokba. 0-1.

96. p.: Jobbról beívelt labdát kapu előtti tömörülésnél Szilágyi fejjel csúsztatta a hálóba. 1-1.

A Sopron az első félidőt végigtámadta, több ziccert kihagyott. A második játékrészben feljött a Bicske, gólt is rúgott, de a hazaiak nem adták fel és a hosszabbítás hosszabbításában egyenlítettek. Igazságos a döntetlen.

Finta Zoltán: - A helyzetek alapján egy agyonnyert mérkőzés volt, de ahogy a futballban lenni szokott, az ellenfél rúgott gólt. A csapat erejét mutatja, hogy nem adtuk fel és a hosszabbításban egyenlítettünk.