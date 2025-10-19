A vártnál több rontás a magyaroknál

Véget ért a férfi selejtező a tornászok világbajnokságán az indonéziai Jakartában. A magyar csapat a harmadik csoportban mutatta be gyakorlatait.

A két hatszeres - mindkettő győri - közül Mészáros Krisztofer 77,699 ponttal zárt, míg Tomcsányi Benedek 75,299 ponttal fejezte be a selejtezőt.

Altorjai Sándor, a Magyar Torna Szövetség főtitkára:

„A szövetség álláspontja szerint a most mutatott formánál több kell egy világbajnokságon. Úgy gondoljuk, hogy a felkészülés során otthon minden feltételt igyekszünk biztosítani, ehhez képest nem olyan teljesítményt láttunk, mint amilyenben reménykedtünk. Több rontás és pontatlanság volt mindenkinél. Abban bízunk, hogy egyéni összetettben lesz magyar döntős Mészáros Krisztofer személyében – és akkor egy új verseny kezdődik számára.”

Kovács István, a férfi válogatott szövetségi kapitánya:

„Összességében csak később tudunk mérleget vonni, hogy Mészáros Krisztofer és Tomcsányi Benedek esetében mire lesz elég a 77,699 és a 75,299 pont.”