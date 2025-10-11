A Sopron Basketnek a szerdai játékkal szombaton is nehéz lesz

Szerdán az Euroliga találkozón az még valahol érthető, hogy a sérülésből visszatérő, éles tétmérkőzéseket jó ideje nem játszó játékosoknak nem igazán ment. Ami a nagyobb gond volt, hogy a folyamatosan játékban lévő, a korábbi bajnoki mérkőzéseken meghatározó szerepet játszó kosaras hölgyek közül is többen „betliztek”. Összességében egy rövid időszakot leszámítva gyengén teljesített, görcsösen, erőlködve játszott a soproni együttes. Ahogy nőtt a hátránya úgy kezdtek egyre inkább kapkodni, siettetni a támadások befejezését – többnyire pontatlanul. A rossz ritmusú vállalások meg is bosszulták magukat, 82–54-es francia sikerrel végződött a találkozó.

Otthon javíthat a Sopron Basket.

Fotó: Tóth Zsombor

A szombati ellenfél, a BEAC is képes lehet bravúrra, ezt a nyitányon a győri csapat legyőzésével bizonyította. Ezzel együtt a Sopron Basket a szombati bajnoki favoritja, de hogy esélyességét, nagyobb tudását érvényre is juttassa a pályán, ahhoz a szerdán látotthon képest mindenképpen keményebb, szervezettebb védekezésre és sokkal tudatosabb, pontosabb támadásvezetésre lesz szüksége Gáspár Dávid együttesének.