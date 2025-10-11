október 11., szombat

Brigitta névnap

17°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

A Sopron Basketnek a szerdai játékkal szombaton is nehéz lesz

Címkék#női NB I#Sopron Basket#kosárlabda

Nincs túl sok ideje - mondhatjuk, szerencsére - sokat keseregni a Sopron Basket játékosainak, szakmai stábja tagjainak a szerdán az Euroligában a francia Carolo csapatától elszenvedett súlyos, csaknem 30 pontos vereség után. Szombaton 18 órától itt az újabb feladat, a BEAC csapatát fogadja a bajnokságban a címvédő.

Szerdán az Euroliga találkozón az még valahol érthető, hogy a sérülésből visszatérő, éles tétmérkőzéseket jó ideje nem játszó játékosoknak nem igazán ment. Ami a nagyobb gond volt, hogy a folyamatosan játékban lévő, a korábbi bajnoki mérkőzéseken meghatározó szerepet játszó kosaras hölgyek közül is többen betliztek. Összességében egy rövid időszakot leszámítva gyengén teljesített, görcsösen, erőlködve játszott a soproni együttes. Ahogy nőtt a hátránya úgy kezdtek egyre inkább kapkodni, siettetni a támadások befejezését – többnyire pontatlanul. A rossz ritmusú vállalások meg is bosszulták magukat, 82–54-es francia sikerrel végződött a találkozó. 

Otthon javíthat a Sopron Basket.
Fotó: Tóth Zsombor

A szombati ellenfél, a BEAC is képes lehet bravúrra, ezt a nyitányon a győri csapat legyőzésével bizonyította. Ezzel együtt a Sopron Basket a szombati bajnoki favoritja, de hogy esélyességét, nagyobb tudását érvényre is juttassa a pályán, ahhoz a szerdán látotthon képest mindenképpen keményebb, szervezettebb védekezésre és sokkal tudatosabb, pontosabb támadásvezetésre lesz szüksége Gáspár Dávid együttesének. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu