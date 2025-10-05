A MOGAAC győzelemmel, a Soproni Tigrisek vereséggel kezdett

MOGAAC - ELTE-BEAC 90-82 (27-24, 19-28, 22-17, 22-13)

Mosonmagyaróvár, férfi NB II kiemelt csoport, V.: Bátovszky, Erős.

MOGAAC: Freidl 3/3, SZABÓ M. 15, BARUTA 36/18, MESTER 10/3, VARGA Z. 10. Cs.: KOVÁCS D. 8, Gergácz, Májer, Éder, Pintér, Iváncsics, PIUKOVITS 8. Edző: Laky Tobr.

Jól kezdett, de mivel a 2. etapot nagyon elrontotta, főleg védekezésben, a szünetben 6 pontos hátrányban volt a MOGAAC gárdája. A 3. negyed végére 1 pontra csökkent a különbség, a záró szakaszban pedig Baruta vezérletével remek játékkal a maga javára fordította a találkozót és értékes győzelemmel kezdte bajnoki szereplését a mosonmagyaróvári együttes

https://mkosz.hu/merkozes/x2526/hun3ki/hun3ki_125127

Basket Bp - Sopron Tigrisek 73-50 (22-15, 19-7, 21-15, 11-13)

Budapest, NB II, férfi nyugati csoport.

Tigrisek: CSÁTALJAY 18/9, Szepesi 2, Erdősi 2, KOCSIS V. 14/3, Kovács B. 2. Cs.: Schmidt, Vesztergom Z. 3, Wilfing 2. Edző: Balogh Gergely.

A találkozó már az első félidőben eldőlt, amikor a fiatal fővárosiak valósággal átrohantak a megilletődött soproniakon. Szünet után ugyan kiegyenlítetté tette a játékot a Tigrisek együttese, de a hazai csapat magabiztos győzelmét nem tudta kétségessé tenni.

https://mkosz.hu/merkozes/x2526/hun3n/hun3n_125305