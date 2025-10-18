A harmadik negyedben „úszott el a hajó”

GyKC Uni Győr - Százhalombattai KSE 65-79 (23-18, 24-17, 5-26, 13-18)

Győr, NB I B, zöld csoport, V.: Kapusi, Esztergályos, Pécsi.

Győr: Tóth-Erdei 2, ZALKA 8/6, Hágen 3/3, Kámán K. 10/3, Góbi 4. Cs.: BAKON 23/18, Nagy T. 8/6, Köcse 5/3, Van der Meer 2, Baliga. Edző: Lógár Bence.

Az ellentétes félidőket hozó összecsapás szünetében 12 ponttal még a parádés első félidőt produkáló győri legénység vezetett. A forduls után, a harmadik negyedben „leblokkolt” a hazai gárda, a Százhalombatta pedig valósággal átrohant a vendéglátókon és fordított. A záró szakaszban a vendégek még növelték is előnyüket, és végül 14 ponttal nyertek a két végletesen különböző félidőt produkáló GyKC ellen.

Lógár Bence : – Extra első félidő után csináltunk egy katasztrofális harmadik negyedet. Sokkal okosabban kell kontrollálni ekkora előnynél a mérkőzést, taktikai faultokat használni, és rutinosabb döntéseket hozni támadásban. A küzdés nagyon oké volt, de rengeteg hibánk volt. Hosszú még a szezon, megyünk tovább. Gratulálok az ellenfélnek, nagyon jó csapatuk van. Köszönjük a kilátogató nézőknek, ők ma is nagyon jól teljesítettek.

Súlyos hazai vereségek

Az NB II-ben a MOGAAC és a Soproni Tigrisek csapata is hazai pályán szenvedett nagy különbségű vereséget

MOGAAC - Kanizsa KK 71-107 (17-30, 13-25, 25-24, 16-28)

Mosonmagyaróvár NB II kiemelt csoport, V.: Hernicz, Horváth M.

MOGAAC: Friedl 4, MESTER 13/3, Baruta 10/6, Karsai 2, Varga Z. 9. Cs.: Szabó M. 8, Iváncsics 4, KISS A. 15/3, Pintér 2, Éder 2, Kovács D. 2, Májer. Edző: Laky Tibor.

A korábbi élvonalbeli játékosok egész sorát felvonultató Nagykanizsa az első félidőben nagy fölényben játszott és 25 pontos előnyre tett szert. A mosoniak remek harmadik negyedet produkáltak, ebben a szakaszban felvették a versenyt ellenfelükkel, ám a záró szakaszra elfogyott az erő, ismét fölénybe kerültek és végül simán nyertek a vendégek.

Soproni Tigrisek - Budafok II 56-100 (10-26, 23-24, 13-07, 10-33)

Sopron, NB II nyugati csoport, V.: Bátovszky, Bende.

Tigrisek: CSÁTALJAY B.14/3, Schmidt 1, Balogh G. 9/3, ERDŐSI 11/3, VESZTERGOM Z. 9 Z. Cs.: Szepesi 8/3, Wilfing 2, Kerényi, Pető 2. Edző: Balogh Gergely.

A főleg magas posztokon erősen tartalékos soproni gárda hamar nagy hátrányba került. A két középső szakaszban ugyan felnőtt ellenfeléhez és a feladathoz a Tigrisek gárdája, de a záró szakaszra elfáradtak játékosai, és a fiatal budafokiak simán nyertek.