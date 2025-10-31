1 órája
A győri drukkerek „kedvencét” kapta az ETO
Az ETO FC, a jelenleg másodosztályú Videotonnal találkozik a MOL Magyar Kupa következő fordulójában.
A legutóbbi két sorozat győztese, a Paksi FC hazai pályán játszik a Diósgyőrrel a labdarúgó MOL Magyar Kupa nyolcaddöntőjében, és a trófeát 24-szer megnyert Ferencváros is pályaválasztó lesz az NB II-es Aqvital FC Csákvár ellen.
A legutóbbi körben gólzáporos győzelmet arató ETO FC az „ősi” riválisnak számító, ám csupán az NB II-ben - s ott jelenleg nem túl fényesen - szereplő Videotonnal találkozik a legjobb nyolc közé jutásért. A közösségi felületetken máris megkezdődtek a két tábor közötti üzengetések.
A hétközben rendezett negyedik forduló mérkőzései után kialakult a legjobb 16 mezőnye, amelyet hét élvonalbeli, hét NB II-es és két NB III-as csapat alkot. Csütörtök késő este az M4 Sport stúdiójában elkészült a nyolcaddöntő párosítása, a kétszeres kupagyőztes Paks az egyetlen élvonalbeli párharcban lesz érdekelt, mivel a Diósgyőrrel mérkőzik, míg a kupadöntős Ferencváros a Békéscsaba után újra NB II-es csapatot, az Aqvital FC Csákvárt fogadja a Groupama Arénában.
Az élvonalbeli együttesek közül a Kisvárda, a Nyíregyháza, a Puskás Akadémia, az Újpest, valamint a Debreceni VSC már nincs versenyben.
A nyolcaddöntős forduló hivatalos játéknapja február 11., szerda, de a pontos időbeosztás később készül el. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén kétszer 15 perc hosszabbítás következik, majd - ha szükséges - a tizenegyesek döntenek.
A Magyar Kupa döntőjét május 9-én rendezik a Puskás Arénában.
Magyar Kupa, a nyolcaddöntő párosítása:
Budapest Honvéd (NB II)-ESMTK (NB III)
ETO FC-Videoton FC Fehérvár (NB II)
FC Ajka (NB II)-Kolorcity Kazincbarcikai SC
Ferencváros-Aqvital FC Csákvár (NB II)
Paksi FC-Diósgyőri VTK
MTK Budapest-Kecskeméti TE (NB II)
Zalaegerszeg-Vasas FC (NB II)
Debreceni EAC (NB III)-Soroksár SC (NB II)