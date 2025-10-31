A győri drukkerek „kedvencét” kapta az ETO

A hétközben rendezett negyedik forduló mérkőzései után kialakult a legjobb 16 mezőnye, amelyet hét élvonalbeli, hét NB II-es és két NB III-as csapat alkot. Csütörtök késő este az M4 Sport stúdiójában elkészült a nyolcaddöntő párosítása, a kétszeres kupagyőztes Paks az egyetlen élvonalbeli párharcban lesz érdekelt, mivel a Diósgyőrrel mérkőzik, míg a kupadöntős Ferencváros a Békéscsaba után újra NB II-es csapatot, az Aqvital FC Csákvárt fogadja a Groupama Arénában.

Az élvonalbeli együttesek közül a Kisvárda, a Nyíregyháza, a Puskás Akadémia, az Újpest, valamint a Debreceni VSC már nincs versenyben.

A nyolcaddöntős forduló hivatalos játéknapja február 11., szerda, de a pontos időbeosztás később készül el. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén kétszer 15 perc hosszabbítás következik, majd - ha szükséges - a tizenegyesek döntenek.

A Magyar Kupa döntőjét május 9-én rendezik a Puskás Arénában.

Magyar Kupa, a nyolcaddöntő párosítása:

Budapest Honvéd (NB II)-ESMTK (NB III)

ETO FC-Videoton FC Fehérvár (NB II)

FC Ajka (NB II)-Kolorcity Kazincbarcikai SC

Ferencváros-Aqvital FC Csákvár (NB II)

Paksi FC-Diósgyőri VTK

MTK Budapest-Kecskeméti TE (NB II)

Zalaegerszeg-Vasas FC (NB II)

Debreceni EAC (NB III)-Soroksár SC (NB II)