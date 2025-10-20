október 20., hétfő

A Gyirmót hibátlanul vezeti a csoportját

A Gyirmót hibátlanul vezeti a csoportját

Gyirmót FC Győr–Credobus Mosonmagyaróvár 1–0 (0–0) 
Gyirmót, Alcufer Stadion, 650  néző. V.: Nagy R. 
Gyirmót: Papp Zs. – Nagy T., Lányi, Hajdú, Szegi, Mada- rász (Rácz, 66.), Kiss N., Iván (Hudák M., 85.), Kovács D. (Ka- tona, 66.), Miknyóczki, Tömösvári. Edző: Weitner Ádám. 
Mosonmagyaróvár: Kovács B. – Gáncs, Vágó, Czingáber, Tullner, Sipos (Kövesdi, 73.), Pongrácz, Herczeg (Menyhárt, 56.), Erdei, Illés D. (Papp M., 85.), Gera. Edző: Gyürki Gergely. 
Gsz.: Miknyóczki (59.). 
59. perc: Jobb oldalon futó, tetszetős összjátékban Iván–Kiss–Madarász volt a labda útja, ami után utóbbi ívelt középre, az érkező Miknyóczki pedig 6 méterről a kapu jobb oldalába csúsztatott. 1–0. 
Weitner Ádám: – Ellenfelünk betolta a buszt kapuja elé, és feladta a támadások lehetőségét, csak arra koncentrált, hogy ne kapjon gólt. Az első félidőben nagy mezőnyfölényben voltunk, az ő térfelükön folyt a játék, több szép akciót vezettünk, de sajnos az utolsó passzok pontatlanok voltak. Csak az volt a kérdés, hogy mikor szerezzük meg a gólunkat, amit szerencsére kapott találat nem követett. 
Gyürki Gergely: – Amit elterveztünk, azt hellyel-közzel meg is tudtuk valósítani. Az első félidőben mutatott játékunkkal maradéktalanul elégedett vagyok, hiszen nem tudott helyzetet kidolgozni a hazai csapat. Szünet után egy rutintalanságból fakadó hiba után vezetést szerzett a Gyirmót, ami után olyan karaktert sikerült mutatni csapatunknak, amire büszke vagyok. 
Lapincs Attila 
A 11. forduló további eredményei: Dorog–Balatonfüred 3–0, Zsámbék–Budaörs 1–2, Bicske–Komárom 2–4, Haladás–Újpest II 1–1. 

A bajnokság állása
 

 1.Gyirmót12120044-1036
 2.Puskás A. II12100230-930
 3.Dorog1290319-1127
 4.M.-óvár1272322-1023
 5.Tatabánya1270519-1721
 6.Komárom1262419-1420
 7.FC Sopron1262417-2020
 8.Veszprém1243512-1415
 9.ETO Akadémia1241720-2613
 10.Bicske1234517-1913
 11.Budaörs1233614-2412
 12.Balatonfüred1225510-1911
 13.Pápa1231821-2610
 14.Zsámbék1231818-3710
 15.Haladás1213811-226
 16.Újpest II1213812-276

 

 

