A Gyirmót hibátlanul vezeti a csoportját

Gyirmót FC Győr–Credobus Mosonmagyaróvár 1–0 (0–0)

Gyirmót, Alcufer Stadion, 650 néző. V.: Nagy R.

Gyirmót: Papp Zs. – Nagy T., Lányi, Hajdú, Szegi, Mada- rász (Rácz, 66.), Kiss N., Iván (Hudák M., 85.), Kovács D. (Ka- tona, 66.), Miknyóczki, Tömösvári. Edző: Weitner Ádám.

Mosonmagyaróvár: Kovács B. – Gáncs, Vágó, Czingáber, Tullner, Sipos (Kövesdi, 73.), Pongrácz, Herczeg (Menyhárt, 56.), Erdei, Illés D. (Papp M., 85.), Gera. Edző: Gyürki Gergely.

Gsz.: Miknyóczki (59.).

59. perc: Jobb oldalon futó, tetszetős összjátékban Iván–Kiss–Madarász volt a labda útja, ami után utóbbi ívelt középre, az érkező Miknyóczki pedig 6 méterről a kapu jobb oldalába csúsztatott. 1–0.

Weitner Ádám: – Ellenfelünk betolta a buszt kapuja elé, és feladta a támadások lehetőségét, csak arra koncentrált, hogy ne kapjon gólt. Az első félidőben nagy mezőnyfölényben voltunk, az ő térfelükön folyt a játék, több szép akciót vezettünk, de sajnos az utolsó passzok pontatlanok voltak. Csak az volt a kérdés, hogy mikor szerezzük meg a gólunkat, amit szerencsére kapott találat nem követett.

Gyürki Gergely: – Amit elterveztünk, azt hellyel-közzel meg is tudtuk valósítani. Az első félidőben mutatott játékunkkal maradéktalanul elégedett vagyok, hiszen nem tudott helyzetet kidolgozni a hazai csapat. Szünet után egy rutintalanságból fakadó hiba után vezetést szerzett a Gyirmót, ami után olyan karaktert sikerült mutatni csapatunknak, amire büszke vagyok.

Lapincs Attila

A 11. forduló további eredményei: Dorog–Balatonfüred 3–0, Zsámbék–Budaörs 1–2, Bicske–Komárom 2–4, Haladás–Újpest II 1–1.



A bajnokság állása



1. Gyirmót 12 12 0 0 44 - 10 36 2. Puskás A. II 12 10 0 2 30 - 9 30 3. Dorog 12 9 0 3 19 - 11 27 4. M.-óvár 12 7 2 3 22 - 10 23 5. Tatabánya 12 7 0 5 19 - 17 21 6. Komárom 12 6 2 4 19 - 14 20 7. FC Sopron 12 6 2 4 17 - 20 20 8. Veszprém 12 4 3 5 12 - 14 15 9. ETO Akadémia 12 4 1 7 20 - 26 13 10. Bicske 12 3 4 5 17 - 19 13 11. Budaörs 12 3 3 6 14 - 24 12 12. Balatonfüred 12 2 5 5 10 - 19 11 13. Pápa 12 3 1 8 21 - 26 10 14. Zsámbék 12 3 1 8 18 - 37 10 15. Haladás 12 1 3 8 11 - 22 6 16. Újpest II 12 1 3 8 12 - 27 6