1 órája
A Gyirmót hibátlanul vezeti a csoportját
Gyirmót FC Győr–Credobus Mosonmagyaróvár 1–0 (0–0)
Gyirmót, Alcufer Stadion, 650 néző. V.: Nagy R.
Gyirmót: Papp Zs. – Nagy T., Lányi, Hajdú, Szegi, Mada- rász (Rácz, 66.), Kiss N., Iván (Hudák M., 85.), Kovács D. (Ka- tona, 66.), Miknyóczki, Tömösvári. Edző: Weitner Ádám.
Mosonmagyaróvár: Kovács B. – Gáncs, Vágó, Czingáber, Tullner, Sipos (Kövesdi, 73.), Pongrácz, Herczeg (Menyhárt, 56.), Erdei, Illés D. (Papp M., 85.), Gera. Edző: Gyürki Gergely.
Gsz.: Miknyóczki (59.).
59. perc: Jobb oldalon futó, tetszetős összjátékban Iván–Kiss–Madarász volt a labda útja, ami után utóbbi ívelt középre, az érkező Miknyóczki pedig 6 méterről a kapu jobb oldalába csúsztatott. 1–0.
Weitner Ádám: – Ellenfelünk betolta a buszt kapuja elé, és feladta a támadások lehetőségét, csak arra koncentrált, hogy ne kapjon gólt. Az első félidőben nagy mezőnyfölényben voltunk, az ő térfelükön folyt a játék, több szép akciót vezettünk, de sajnos az utolsó passzok pontatlanok voltak. Csak az volt a kérdés, hogy mikor szerezzük meg a gólunkat, amit szerencsére kapott találat nem követett.
Gyürki Gergely: – Amit elterveztünk, azt hellyel-közzel meg is tudtuk valósítani. Az első félidőben mutatott játékunkkal maradéktalanul elégedett vagyok, hiszen nem tudott helyzetet kidolgozni a hazai csapat. Szünet után egy rutintalanságból fakadó hiba után vezetést szerzett a Gyirmót, ami után olyan karaktert sikerült mutatni csapatunknak, amire büszke vagyok.
Lapincs Attila
A 11. forduló további eredményei: Dorog–Balatonfüred 3–0, Zsámbék–Budaörs 1–2, Bicske–Komárom 2–4, Haladás–Újpest II 1–1.
A bajnokság állása
|1.
|Gyirmót
|12
|12
|0
|0
|44
|-
|10
|36
|2.
|Puskás A. II
|12
|10
|0
|2
|30
|-
|9
|30
|3.
|Dorog
|12
|9
|0
|3
|19
|-
|11
|27
|4.
|M.-óvár
|12
|7
|2
|3
|22
|-
|10
|23
|5.
|Tatabánya
|12
|7
|0
|5
|19
|-
|17
|21
|6.
|Komárom
|12
|6
|2
|4
|19
|-
|14
|20
|7.
|FC Sopron
|12
|6
|2
|4
|17
|-
|20
|20
|8.
|Veszprém
|12
|4
|3
|5
|12
|-
|14
|15
|9.
|ETO Akadémia
|12
|4
|1
|7
|20
|-
|26
|13
|10.
|Bicske
|12
|3
|4
|5
|17
|-
|19
|13
|11.
|Budaörs
|12
|3
|3
|6
|14
|-
|24
|12
|12.
|Balatonfüred
|12
|2
|5
|5
|10
|-
|19
|11
|13.
|Pápa
|12
|3
|1
|8
|21
|-
|26
|10
|14.
|Zsámbék
|12
|3
|1
|8
|18
|-
|37
|10
|15.
|Haladás
|12
|1
|3
|8
|11
|-
|22
|6
|16.
|Újpest II
|12
|1
|3
|8
|12
|-
|27
|6