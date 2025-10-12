október 12., vasárnap

Labdarúgó NB III, Északnyugati csoport

1 órája

A Gyirmót FC Győr nyerte a győri derbit

Címkék#Papp Zs#Tollár#Gyirmót FC Győr-ETO Akadémia

Kisalföld.hu
A Gyirmót FC Győr nyerte a győri derbit

Gyirmót FC Győr - ETO Akadémia   3-2   (2-1)
Gyirmót, Alcufer Stadion, 750 néző,  V.: Drabon.
Gyirmót: Papp Zs. – Nagy T., Hudák D., Lányi, Vincze, Kiss N., Madarász (Katona 60.), Miknyóczki (Szegi 88.), Kovács D. (Hudák M. 72.), Kicsun (Ivan 60.),Tömösvári (Nagy K. 72.). Edző: Weitner Ádám.
ETO Akadémia: Brecska – Kulcsár, Urblík, Szarka B., Black, Pálfalvi (Kiss M. 68.), Zivkovic, Herczeg M., Tollár, Njie, Mascoe (Garamszegi-Géczy 68.). Edző: Nagy Ádám.
Gsz.: Kicsun (3.), Vincze (15.), Lányi (58.), ill. Tollár (8., 47.).
3. perc: Parádés jobb oldali akció futott a pályán, a hosszúsaroknál érkező Kicsun 4 méterről a kapu közepébe helyezett (1-0). 9. perc: Njie jobb oldali keresztlabdája után Tollár 6 méterről a kapu jobb alsó sarkába lőtt (1-1). 15. perc: Vincze 19 méterről ballal nagy erővel a bal felső sarokba lőtt (2-1). 47. perc: Herczeg bal oldali beadását követően Tollár 6 méterről a kapu bal oldalába fejelt (2-2).  58. perc: Madarász bal oldali szöglete után a hosszú saroknál érkező Lányi 6 méterről a kapu jobb oldalába fejelt (3-2).
Weitner Ádám: - Sorozatban tizenegyedik győzelmünket szereztük meg. A meccs azért vált szorossá, mert több helyzetet kihagytunk, s e mellett azonban könnyű gólokat kaptunk. 
Nagy Ádám: - Egyértelmű, hogy a hazaiak toronymagasan fogják megnyerni a bajnokságot. Másodosztályú kihívás elé állított a mai mérkőzés, amin nem vallottunk szégyent.    
 

