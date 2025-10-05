A Gyirmót FC Győr 10 forduló után is hibátlan

Dorogi FC-Gyirmót FC Győr 1-3 (0-2)

Dorog, 300 néző. V.: Papp.

Dorog: Tóth G. – Erdey (Gula, 73.), Dulló, Székely, Vadnai, Pusztai (Horváth O., 46.), Koman (Balla, 61.), Alarishi, Nagy-Kolozsvári, Benkő, Tischler. Edző: Nikházi Márk.

Gyirmót: Papp Zs. – Nagy T., Lányi, Hajdú, Vincze Á. (Szegi 76.), Kiss N., Madarász (Katona 76.), Miknyóczki (Ivan 76.), Rácz (Kovács D. 51.), Kicsun, Szarka (Tömösvári 56.). Edző: Weitner Ádám.

Gsz.: Barczi (11-esből), ill. Madarász (11-esből), Miknyóczki, Nagy T.

9. perc: Kicsunt buktatta Alarishi. A büntetőt Madarász jobbal a jobb alsó sarokba helyezte (0-1). 21. perc: Miknyóczki elé, aki lefordult védőjéről, majd 10 méterről jobbal a kaouba lőtt. (0-2). 59. perc: Tömösvári csúsztatott Nagy T. elé, aki az átvétel után 6 méterről ballal a kapu közepébe lőtt (0-3). 65. perc: Hajdú lökte meg Alarishit a kapu előterében. A büntetőből Barczi jobbal a kapu jobb oldalába helyezett (1-3).

Nikházi Márk: - Olyan csapat ellen játszottunk, amelynek nem ebben az osztályban lenne a helye.

Weitner Ádám: - Büszke vagyok a csapatunkra, alázatosan és állhatatosan játszottunk, igazi csapatként értük el újabb sikerünket.

