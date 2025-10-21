A fővárosban álltak helyt Sopron reménységei

A margitszigeti Hajós Alfréd Sportuszodában rendezett szintfelmérőn nyolc soproni versenyző, négy korosztályban mérte össze tudását és mindegyikük ötven százalék fölött teljesített. Kiemelkedő eredményt ért el Horváth Dorina (U8), Steinbach Jázmin (U12) akik nyolcvan százalék feletti eredméynt értek el.

A Jövő Reménységei versenyen a lányok elemkapcsolatban, csapat- és páros kűrrel indultak: Erdei Johanna U12-es korosztályban elemkapcsolatokban 3. helyezett lett. U12-es előírt párosban Steinbach Jázmin és Erdei Johanna szintén 3. helyezést szereztek. Az U10-es kis csapat (Gilice Lilla, Horváth Dorina, Betuker Virág és Fodróci Izabella) most indult először a versenyen, de szépen helytállt, negyedik lett.

Nagyszerűen szerepeltek a soproni szinkronúszok Budapesten.