A fővárosban álltak helyt Sopron reménységei

Címkék#Budapest#szinkronúszás#Synchro Sopron SE

A hétvégén két fővárosi eseményen is részt vettek a Synchro Sopron SE versenyzői. Szombaton rendezték a Színkép szinkronúszók képességfelmérőjét, ahol szárazföldi és vizes gyakrolatokon mérték a korosztályos szinteket, vasárnap pedig a Jövő Reménységei elnevezésű versenyen ugrottak medencébe a soproni tehetségek a Duna Arénában.

A margitszigeti Hajós Alfréd Sportuszodában rendezett szintfelmérőn nyolc soproni versenyző, négy korosztályban mérte össze tudását és mindegyikük ötven százalék fölött teljesített. Kiemelkedő eredményt ért el Horváth Dorina (U8), Steinbach Jázmin (U12) akik nyolcvan százalék feletti eredméynt értek el. 
A Jövő Reménységei versenyen a lányok elemkapcsolatban, csapat- és páros kűrrel indultak: Erdei Johanna U12-es korosztályban elemkapcsolatokban 3. helyezett lett. U12-es előírt párosban Steinbach Jázmin és Erdei Johanna szintén 3. helyezést szereztek. Az U10-es kis csapat (Gilice Lilla, Horváth Dorina, Betuker Virág és Fodróci Izabella) most indult először a versenyen, de szépen helytállt, negyedik lett.

Nagyszerűen szerepeltek a soproni szinkronúszok Budapesten.

 

 

