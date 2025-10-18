október 18., szombat

Kosárlabda

1 órája

A Falco gárdáját legyőzve zsinórban három sikernél jár a Sopron KC + edzői nyilatkozat

Kisalföld.hu
A Falco gárdáját legyőzve zsinórban három sikernél jár a Sopron KC + edzői nyilatkozat

Sopron KC-Falco   78-67  (23-14, 18-13, 16-15, 21-26)

Sopron, férfi NB I,  2200 néző. V.: Nagy V., Goda, Jankovics.

SKC: THOMPSON 14/3, NELSON 18/9, HAJDU 3/3, MANJGAFIC 14/6, FLASÁR 6. Cs.: Struger 6, Kucsera 2, TAKÁCS K. 4, MESZLÉNYI 9/3, Csendes, Keller B. Edző Gasper Potocnik. 

Falco: VÁRADI 9/3, PERL 16, NOVAKOVICS 12/6, BELO 9, Wojcik 2. Cs.: Jovanovics 9/6, Keller Á. 4/3, Whelan 7/3. Edző: Milos Konakov.  

A Falco gárdáját legyőzve zsinórban három sikernél jár a Sopron KC

Fotók: Sopron KC

Telt ház előtt Perl 4 pontjával indult a mérkőzés, ám erre a védekezését hamar rendbetevő SKC a látványos kosarakat szerző Flasár, valamint Thompson révén egy 10-0-lal feleltek a hazaiak. A két játékosát nélkülöző, hétközben Spanyolországban kupameccset játszó vendégek időkérése nem törte meg a soproni lendületet, Nelson és Hajdu triplája után 10 pontra nőtt az SKC előnye. Szervezetten védekeztek a hazaiak, előnyük Struger találata után 13 pontra hízott. A vendégek rosszul dobtak, büntetőkből "csipegették" pontjaikat. A negyed hajrájában hosszú idő után Whelan révén szerzett akciókosarat a Falco, de így is 11 ponttal vezetett az SKC. A negyed végén Perl villanásaival 10 ponton belülre került a Falco. 

Sopron KC-Falco  78-67 

Fotók: Rombai Péter

Szédületesen, 9-0-lal kezdte a második etapot az SKC, 4 játékos hazai osztozott a pontokon, és ezzel a rohammal megduplázva első negyed végi vezetését, közel 20 pontra növelte a különbséget. Jovanovics vezérletével egy 7-0-s rohammal zárkózott a Falco. Utána hazai részről a fiatal Meszlényi lépett elő, labdát, amiből duplát, majd triplát szerzett, 16 pontra növelve csapata előnyt. A negyed nagy iramú, de sok hibával tarkított játékkal és 14 pontos soproni vezetéssel zárult. 

Belo és Thompson kosárváltásával indult a második félidő, majd két triplával 10 ponton belülre került a Falco. Meszlényi ugyan újra villant, de a hazaiak a hárompontosokat erőltették, többnyire sikertelenül. Belo büntetőivel 7 pontra csökkent az SKC előnye, amikor Struger talált be közelről, majd betörés után Takács. Kezdett is a belső területekre koncentrálódni a Falco védekezése, s ezt Thompson büntette triplával. E 7-0-lal megduplázta előnyét az SKC, de megtörni nem tudta a Falcót - gyorsan visszajött 10 pontra. A negyed vége Nelson és Takács jóvoltából a hazai gárdáé volt, amely 15 pontos vezetésről várta a záró szakaszt. Ennek elején Manjgafic emelt be két triplát. Igaz voltak válaszai a Falcónak, de az SKC így egy 15 és 20 pont közötti előnyt állandósított. Jovanovics triplájával indította el a hosszú hajrát a Falco, amely a szakasz közepén Whelan hármasa után 10 ponton belülre került. Thompson próbálta egy duplával átlendteni a holtponton az SKC-t. Sikerült, Mangjafic kétszer villant, kosaraival újra 10 pont fölé nőtt az SKC előnye. A végjátékban Nelson két triplával zárta le a vitás kérdést, az SKC megszerezte első hazai győzelmét és ezzel sorozatban három sikert számlál. 

Gasper Potocnik: - Köszönjük a szurkolóknak, akik munkanapon is szép számban eljöttek a mérkőzésre. Sok energiát, támogatást adtak nekünk. Nagyon jó volt ennyi szurkoló előtt játszani! Nagy gratuláció a játékosoknak, az egész csapatnak, mert úgy gondolom, az első három negyedben nagyon-nagyon jól játszottunk. Negyvenkét ponton tartottuk a Falcót az első harminc percben, ami remek eredmény. A végén volt néhány nagyszerű dobásunk, és szerintem megérdemeltük a győzelmet, mert negyven percen keresztül többé-kevésbé irányítottuk a találkozót. Nagyon büszke vagyok a játékosokra. Ma ünnepelni kell!

Meszlényi Róbert: - Nagyon nehéz mérkőzés volt. Negyven percen keresztül a maximumot, sőt, még annál is többet kellett kiadnunk magunkból, hogy nyerhessünk. Nagyon együtt volt a csapat, agresszívak voltunk, csapatként játszottunk. Ezek voltak azok a tényezők, amelyek miatt meg tudtuk nyerni ezt a nagyon fontos és nagyon nehéz meccset.

 

