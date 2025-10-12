110-es tempóban kezdték az évadot

Darazsak Sportakadémia - Bajai NKK 110-45 (27-6, 29-8, 23-17, 31-14)

Sopron, női amatőr NB I, piros csoport. V.: Fülöp, Bátovszky.

Darazsak: VÖLGYI 20/12, OCSENÁS 6, Gergő 13, JANZSÓ 19/3, BIGOVIC 28/3. Cs.: MARIC 13, Salamon 3, Lengyel 2, Kalincsák 6, Barcza. Edző: Szrdjan Radulovics.

Az élvonalból kieső soproni fiatalok az első félidőben nyomasztó fölényben játszva kezdtek, minden negyedet megnyerve nagy különbségű, magabiztos győzelemmel arattak.

Srdjan Radulovic : Örülök annak, ahogy elkezdtük a szezont, remélem, ez egy jó jel, és így is fogjuk folytatni. Jó ritmusban kezdtük a találkozót, és úgy is fejeztük be. Mindenkivel elégedett vagyok, a cserékkel kifejezetten, mert amikor cseréltünk, akkor is fenn tudtuk tartani az irányítást és a tempót. Gratulálok a lányoknak a küzdéshez és a szép győzelemhez!