október 12., vasárnap

Miksa névnap

11°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

110-es tempóban kezdték az évadot

Címkék#Darazsak Sportakadémia#NB I#Sopron

Kisalföld.hu
110-es tempóban kezdték az évadot

Darazsak Sportakadémia - Bajai NKK 110-45 (27-6, 29-8, 23-17, 31-14)

Sopron, női amatőr NB I, piros csoport. V.: Fülöp, Bátovszky. 

Darazsak: VÖLGYI 20/12, OCSENÁS 6, Gergő 13, JANZSÓ 19/3, BIGOVIC 28/3. Cs.: MARIC 13, Salamon 3, Lengyel 2, Kalincsák 6, Barcza. Edző: Szrdjan Radulovics. 

Az élvonalból kieső soproni fiatalok az első félidőben nyomasztó fölényben játszva kezdtek, minden negyedet megnyerve nagy különbségű, magabiztos győzelemmel arattak. 

Srdjan Radulovic : Örülök annak, ahogy elkezdtük a szezont, remélem, ez egy jó jel, és így is fogjuk folytatni. Jó ritmusban kezdtük a találkozót, és úgy is fejeztük be. Mindenkivel elégedett vagyok, a cserékkel kifejezetten, mert amikor cseréltünk, akkor is fenn tudtuk tartani az irányítást és a tempót. Gratulálok a lányoknak a küzdéshez és a szép győzelemhez!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu